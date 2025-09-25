  • Magyar Nemzet
Az EU évek óta próbálja kikényszeríteni, hogy váljunk le az orosz gázról, de ez veszélyezteti az energiabiztonságot + videó

Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszú távú szerződést kell kötni, a kőolajnál pedig még nehezebb a helyzet – mutatott rá Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszter beszámolt róla, hogy a kormány elkötelezett a családtámogatások iránt, és jövő év elején hathavi fegyverpénzt fizetnek a szolgálatot teljesítőknek.

2025. 09. 25.
A nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben nem garantálható az energiabiztonság.

Budapest, 2025. szeptember 25. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán fennmaradjon a kapcsolat.

Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely.

– Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszú távú szerződést kell kötni. A kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra 

– mutatott rá.

 

Jövőre több mint 4800 milliárd forint jut családtámogatásra

Az elmúlt tizenöt évben jelentős fordulat történt a családpolitikában, segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer – emlékeztetett Gulyás Gergely. Kifejtette: a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti.

A kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető többkulcsos adó helyett egykulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek, kevesebb adó elvet is érvényesíti.

Jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, melyek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény.

Értékelése szerint a kormány a gyermeknevelés egészét nézve is komoly lépéseket tett: hetvenezerrel növelte a bölcsődei férőhelyek számát, azaz ma négyszer több településen érhető el a bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Hatszázezer bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek kap ingyenes vagy kedvezményes étkezést, 1,2 millióan pedig ingyen tankönyvet. A családi adókedvezményben mintegy egymillió szülő részesül. Szja-mentesek már most is a négy vagy több gyermekes, illetve a harminc év alatti édesanyák – sorolta a miniszter. Kitért arra is, hogy az elmúlt években a babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok segítségével közel 350 ezer család kapott állami támogatást saját otthon megteremtéséhez.

Idén az egyik legfontosabb lépés és a legtöbbeket érinti a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása.

Ez leginkább már a férfiaknak járó kedvezmény lesz: október 1-jével a háromgyermekes édesanyák lesznek szja-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben, így az adókedvezményt a férfiak tudják igénybe venni – fejtette ki. Úgy összegzett, ez jelentős előrelépés és segítség a családoknak. A programok folytatódnak, fedezetük a jövő évi költségvetésben biztosított – rögzítette.

Gulyás Gergely kitért a fegyverpénz kérdésére is, amely hathavi juttatást jelent a fegyveres szolgálatot teljesítőknek. Bejelentette: a kifizetés februárban fog megtörténni, és megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtisztjelölt hallgatók is. A juttatást jövő év februárjában kell kifizetni, annak csak az lehet akadálya, ha az érintett ellen büntető-, fegyelmi vagy méltatlansági eljárás van folyamatban.


Borítókép: Gulyás Gergely a kormányinfón (Fotó: Polyák Attila)

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

