Az EU évek óta próbálja kikényszeríteni, hogy váljunk le az orosz gázról, de ez veszélyezteti az energiabiztonságot + videó

A nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben nem garantálható az energiabiztonság.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán fennmaradjon a kapcsolat.

Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely.

– Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszú távú szerződést kell kötni. A kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra

– mutatott rá.

Jövőre több mint 4800 milliárd forint jut családtámogatásra

Az elmúlt tizenöt évben jelentős fordulat történt a családpolitikában, segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer – emlékeztetett Gulyás Gergely. Kifejtette: a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti.

A kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető többkulcsos adó helyett egykulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek, kevesebb adó elvet is érvényesíti.

Jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, melyek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény.