Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

Orbán ViktorDonald TrumpenergiaMagyarországDeák Dániel

Deák Dániel: Az amerikai elnök elfogadta a magyar szempontokat

Deák Dániel politológus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A bejegyzés szerint a magyar kormányfő kifejtette, miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 11:09
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
Deák Dániel politológus a Facebook-oldalán osztotta meg bejegyzését Orbán Viktorról és Donald Trumpról.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN)

A közösségi oldalon közzétett képen a következő olvasható:

Jó hír: Orbán Viktor telefonon magyarázta el Trumpnak, hogy miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára, aki megértette és elfogadta a magyar szempontokat!

Korábban Deák Dániel az Instagramon osztotta meg, hogy folyamatos a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között, és telefonon egyeztettek:

Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

