Deák Dániel politológus a Facebook-oldalán osztotta meg bejegyzését Orbán Viktorról és Donald Trumpról.
Deák Dániel: Az amerikai elnök elfogadta a magyar szempontokat
Deák Dániel politológus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel. A bejegyzés szerint a magyar kormányfő kifejtette, miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára.
A közösségi oldalon közzétett képen a következő olvasható:
Jó hír: Orbán Viktor telefonon magyarázta el Trumpnak, hogy miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára, aki megértette és elfogadta a magyar szempontokat!
Korábban Deák Dániel az Instagramon osztotta meg, hogy folyamatos a kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump között, és telefonon egyeztettek:
Folyamatos a kapcsolat: Orbán Viktor és Donald Trump telefonon átbeszélték a háború állását, a világgazdaság folyamatait, valamint a közép-európai energiaellátás kérdését!
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
