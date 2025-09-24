Rendkívüli

A nemzeti konzultáció második kérdése a családi adókedvezményeket érinti

A nemzeti konzultáció második kérdése: „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?" – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-videóban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 9:22
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A magyar kormány 2010 óta egy Európában egyedülálló családtámogatási modellt vezetett be, amelynek része a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a három- és négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a csed, valamint a gyed adómentessé tétele” – közölte Hidvéghi Balázs a videóban.

Kiemelte, hogy a kormány január elsejével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026–tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet.

„A magyar családtámogatási rendszert mára nemzetközi szinten is széles elismerés övezi. Célunk, hogy aki családot szeretne alapítani és munkából eltartani a családját, annak minden támogatást megadjunk ehhez” – fogalmazott a politikus.

Hozzátette, hogy Brüsszel azonban ellenzi a kormány családtámogatási rendszerét, szerintük a kormány túl nagy kedvezményekben részesíti a magyar családokat.

„Ők inkább segélyeket osztanának és a bevándorlást támogatnák. Kiszivárgott tervek szerint a családi adókedvezmények rendszerét szűkíteni kell, ami Magyarországon több mint egymillió magyar családot érintene negatívan” – emelte ki az államtitkár.

„Mi meg akarjuk védeni, sőt bővíteni akarjuk a családtámogatási rendszerünket. Azonban a Brüsszelt kiszolgáló hazai ellenzék tervei veszélybe sodornák mindezt. Ráadásul ők el akarják titkolni, hogy mire készülnek, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian és tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

