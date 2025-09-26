Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Meglepő helyről érkezett elismerés Orbán Viktornak Trump bejelentése után

Kezd nyilvánvalóvá válni mindenkinek: erős a magyar–amerikai szövetség. Donald Trump kiállt a magyar kormányfő és Magyarország mellett. Ezt már az ellenzéki újságíró is elismeri.

2025. 09. 26.
Donald Trump és Orbán Viktor újabb egyeztetése is sikeres volt magyar szempontból Forrás: AFP
Már a kormánykritikus oldalon is vannak elismerő hangok azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump kiállt Magyarország mellett. Orbán Viktor miniszterelnök az amerikai–magyar viszonyról péntek reggel a Kossuth rádióban is beszélt. Trump pedig sajtótájékoztatón húzta alá, hogy hazánk mellett van az energiaellátás ügyében is.

Orbán Viktor és Donald Trump ismét szót értettek
Orbán Viktor és Donald Trump ismét szót értettek (Fotó: AFP)

Gondoljon bárki bármit a kormányról, az egy nagy diplomáciai siker Orbánnak és Ficónak, hogy Trump az orosz olaj ügyében (is) meggondolta magát, és jelek szerint maradhat minden a régiben

– írta a Facebook-oldalán Kósa András újságíró.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról.

„Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – húzta alá Trump.

Magyarország és Szlovákia szárazföldi országok, ezért »csak egy olajvezetékük van, ami megnehezíti a helyzetüket«.

– tette hozzá az amerikai elnök. Kiemelte: „Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják.”

Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek. Így üzent Donald Trump bejelentése után Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán felhívta a figyelmet, hogy amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi meg az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta: 

Tudja, ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor újabb egyeztetése is sikeres volt magyar szempontból (Fotó: AFP)

