Orosz kőolaj: több mint félmillió forintos pluszkiadás lenne a családoknak évente az orosz energiahordozóról való leválás

A rezsiköltségek és az üzemanyagárak jelentős emelkedésével járna, ha nem érkezne orosz kőolaj és gáz Magyarországra – mondta a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Sorozatos támadások érik az orosz kőolajat szállító vezetéket

(Fotó: AFP)

Ezzel járna, ha a Tisza kitiltaná az orosz kőolajat

A szakértő emlékeztetett, hogy korábban az Európai Bizottság javasolta Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolajról és gázról való leválást, az utóbbi időben pedig Ukrajnában érik sorozatos támadások az előbbit szállító vezetéket, míg augusztus végén már az ellenzéki Tisza Párt is bejelentette, hogy leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról.

Ezeknek az intézkedéseknek viszont katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének Magyarországra nézve

– húzta alá Hortay Olivér, kiemelve, hogy intézetük becsléseket is készített, mivel járna a leválás.

Kifejtette: ha az orosz energiahordozókat kitiltaná a Tisza Párt Magyarországról, akkor a lakossági rezsidíjak a jelenlegi 3,5-szeresükre emelkednének,

ami egy átlagos családnak évente több mint félmillió forint többletkiadást okozna.

Orosz olaj híján az üzemanyagárak – egy rövid átmeneti időszakot követően, ahol nem zárható ki üzemanyaghiány és nagyon súlyos ellátási problémák – egy új egyensúlyi árba navigálnának, ami literenként 1000 forint fölötti benzin- és dízelárakat jelentene – mutatott rá.

A növekvő költségeknek pedig nagyon súlyos következményei lennének az inflációra, Magyarország versenyképességére nézve, de a Tisza Pártot láthatón nem érdekli, hogy a belengetett intézkedésekkel satuba szorítaná a magyar családokat – emelte ki, hozzáfűzve, hogy a „Tisza-adóval” még csökkentené is az ellenzék a családok rendelkezésre álló jövedelmét.

A Tisza Párt ilyen módon Zelenszkij és Brüsszel terveit valósítaná meg Magyarországon – vélekedett.

Hortay Olivér azt mondta,

Magyarország – tengerpart híján – kényszerűségből, földrajzi, történelmi adottságok miatt vásárol orosz energiahordozókat, ezt pedig még az amerikai adminisztráció is elfogadja.

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja jelezte ugyanis, hogy az elnöknek nem azokkal az országokkal van problémája, amelyek ellátásbiztonsági okokból vásárolnak orosz olajat – mutatott rá. Szerinte Amerikának inkább Indiával van baja, amely viszont jelentős mennyiségben vásárol orosz kőolajat, s azt lefinomítva, üzemanyagként értékesíti Európában.