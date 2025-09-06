KSHforintTisza-adóátlagkereset

Az élet minden területén gondot okozna az embereknek a Tisza-adó + videó

Nagyot téved, aki azt hiszi, hogy egy esetleges kormányváltás semmilyen problémát nem okozna neki. Lapunk összeállításából kiderül, hogy mindenkinek egyformán rossz lenne a megemelt szja-kulcs.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 18:42
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyijövedelemadó-rendszert vezetnének be – írja a Békés vármegyei hírportál.

Ennek értelmében az évi

  • 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a személyi jövedelemadó (szja) csökkentését ígérte.

Kalkulátor is segíti a számolást

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene.

Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan megnézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.

Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lap szerint. Kiemelték, a hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság

 – fogalmazott a szakértő.

Nőhet a feketemunka aránya

A szakértők szerint a Tisza-adó nemcsak a családi kasszát apasztja, hanem veszélyes következményekkel is járhat. Ha a feldolgozóiparban dolgozó hegesztők, varrónők vagy pékek keresete csökken, könnyen nőhet a feketemunka aránya, sokan pedig inkább külföldön próbálnának szerencsét. A Tisza-adó a magyar feldolgozóipar gerincét adó munkások megélhetését kockáztatja, és hosszú távon az egész ágazat jövőjét is veszélybe sodorhatja.

Budapest, 2025. május 14. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond (k) a Szent István-bazilika előtt, mielőtt elindul az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárásra 2025. május 14-én. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán 

Mindemellett az oktatásban dolgozók zsebére is negatívan hatna a Tisza-adó. A Fejér vármegyei lap kiemelte, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatok szerint Fejérben az oktatásban közfoglalkoztatottak nélküli havi bruttó átlagkereset 674 943 forint volt. A jelenlegi adókulccsal ebből az szja 101 241 forint, azonban a Tisza-adó által a munkavállalók terhei ebben a szektorban is növekednének. 

Méghozzá nem is kevéssel, havonta 18 ezer forinttal csökkenne a fizetésük, éves szinten ez 216 ezer forintot jelent.

Hasonló helyzetbe kerülnének a szórakoztatóiparban és a művészeti világban dolgozó munkavállalók is. Átlagosan ugyanis bruttó 682 ezer forintot visznek haza havonta azok a munkavállalók, akik a szórakoztatóiparban és a művészeti világban dolgoznak Fejér megyében.

A szakmunkások is buknának a Tisza-adón

A KSH számos ágazatra vonatkozóan készítette el 2025. első negyedévére vonatkozóan azt a kimutatást, melyben megyékre bontva mutatja a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó és nettó átlagkeresetét. Az elemzésből nemcsak a bérek tudhatók meg, hanem kiszámolhatjuk a mostani 15 százalékos szja és a Tisza-adó háromkulcsos szja-levonásának különbségét, azaz megtudhatjuk, hogy ennek szja-levonása 102 ezer forint, míg a Tisza hatalomra kerülése esetén ez az összeg már 120 ezer forint fölé rúgna, tehát 18 ezer forinttal lenne több, évente pedig 220 ezerrel.

A Tisza-adóval a burkolók, kőművesek, ácsok és szobafestők se járnának jobban. A szakembereknek ugyanis 164–364 ezer forintot venne ki az új adózási rendszer a zsebéből, ami egy család teljes éves fűtési költségének is megfelelhet.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az építőipar az elmúlt években újra erőre kapott. A burkolók, kőművesek, ácsok, szobafestők, villanyszerelők, gépészek és segédmunkások végre tisztességes bérhez jutottak, sokan közülük visszatértek külföldről is. Az adókalkulációk szerint egy átlagos építőipari munkás, aki bruttó 612 ezer forintot keres, ma nagyjából 407 ezret vihet haza. A Tisza-terv havi 13 689 forinttal csökkentené a nettót, ami évente 164 264 forintos veszteséget jelent. Ez egy átlagos család teljes éves fűtési költségének felel meg, vagy egyhavi étkezési kiadásnak. A jobban kereső szakik – például tapasztalt burkolók, villanyszerelők vagy ácsok – még nagyobb árat fizetnének. 

A bruttó 850 ezres keresetből jelenleg 565 ezer forint marad, a tervezett adókulcsok mellett azonban csak 535 ezer. Ez havonta több mint 30 ezer, évente 364 ezer forint mínusz, ami egy komolyabb lakásfelújítás vagy egy családi nyaralás költsége. A különbség kézzelfogható: miközben az áfacsökkentés csupán pár száz forintot hagyna a kasszában, a szakik borítékjából minden hónapban tízezrek tűnnének el.

A következmények messze túlmutatnak a munkások fizetésén. Ha a burkolók, kőművesek, szobafestők, ácsok és más mesterek jövedelme tartósan csökken, sokan újra Ausztriában vagy Németországban keresnének megélhetést. Ez elmélyítené a szakemberhiányt: lelassulnának az építkezések, drágábbá válna minden felújítás, és hónapokat kellene várni egy egyszerű villanyszerelésre vagy tetőjavításra. Az adóemelés tehát nemcsak a szakik pénztárcáját érinti, hanem minden család életét.

Eltűnhetnének a szakemberek a kereskedelemből

A szakemberek a kereskedelemből is eltűnhetnek a Tisza Párt javaslatának eredményeként. A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban a júniusi bruttó átlagkereset 617 604 forint volt a KSH szerint, ez jelenleg havi 92 641 forintos szja-kötelezettséggel jár, amennyiben a Tisza háromkulcsos adórendszere lépne életbe, havi 106 706 forint szja-t kellene fizetni az ágazat szereplőinek, ami egy év alatt: 168 787, míg négyéves távlatban: 675 149 forintos többletköltséget jelentene, vagyis egyhavi keresetüknek búcsút is mondhatnának.

A turizmusból élőket is megsarcolná a Tisza-adó, így a balatoniakat kifejezetten hátrányosan érintené, mutatott rá a legújabb számítás. A somogyi gazdaságot a Balaton-parti idegenforgalom erősíti, ám az ebből élők nem járnának jól az ellenzéki párt adótervezetével. A turizmust ugyanis visszavetné a Tisza-adó.

Katasztrófát hozhat az adóemelés

Összefoglalva a turizmusban élők átlagbére június végén az ágazatban bruttó 454 300 ezer forint volt, és ez már beleesik a Tisza-adó második adókulcsába, vagyis a 22 százalékos sávba a jelenlegi 15 százalék helyett. Így évi több mint 30 ezer forintot buknának.
Nem csoda, hogy Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselője is felemelte a szavát az ellenzéki párt adópolitikája ellen. A Facebook-oldalán azt írta, 

A Tisza Brüsszel elvárásait követve növelné a jövedelemadót és eltörölné a családi kedvezményeket. A Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek, ugyanis Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Lázár János feketén-fehéren a Tisza-csomagról + videó

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu