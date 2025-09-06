Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Dömötör CsabaFidesz-KDNPTiszaMagyar Péter

Dömötör Csaba: Elfelejtetné a választókkal a fordított őszödi beszédet a Tisza

Az EP-képviselő kiemelte, példátlan botrány zajlik Magyar Péter és pártja körül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 15:06
Magyar Péter, Tarr zoltán, tisza párt
Fotó: MTI/Purger Tamás
Az ilyen típusú rendezvényeken, nem is olyan rég, neki még az volt a legfontosabb gondja, hogy az első sorba üljön – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP EP-képviselője annak kapcsán, hogy vasárnap Magyar Péter is ott lesz Kötcsén, ugyanakkor ezúttal saját rendezvényt fog tartani. 

Emlékszem azokra az esetekre, amikor híre ment annak, hogy azon hisztizik, hadd jöjjön már az első sorba, miközben ott miniszterek ültek. Ezek után furcsa ez az életút vagy politikai pálya, amit bejárt, de hát ezzel számoljon el ő

– emelte ki a közösségi oldalán közzétett videójában a politikus. Hozzátette, látszik, hogy mire megy ki az egész: provokációra, ami egyébként egyértelmű kísérlet arra, hogy elfedje az elmúlt napok botrányait. 

Azért az mégiscsak példátlan, hogy már előre arról beszélnek, hogy nem fognak beszélni bizonyos témákról, meg kell várni a választást, és utána mindent lehet. Nem túlzás azt mondani, hogy ez egy időben fordított őszödi beszéd. Mindenről akarnak beszélni, csak erről nem, még a provokáció is belefér

– zárta Dömötör. 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

