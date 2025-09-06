Dömötör Csaba: Elfelejtetné a választókkal a fordított őszödi beszédet a Tisza

Az ilyen típusú rendezvényeken, nem is olyan rég, neki még az volt a legfontosabb gondja, hogy az első sorba üljön – mondta el Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP EP-képviselője annak kapcsán, hogy vasárnap Magyar Péter is ott lesz Kötcsén, ugyanakkor ezúttal saját rendezvényt fog tartani.

Emlékszem azokra az esetekre, amikor híre ment annak, hogy azon hisztizik, hadd jöjjön már az első sorba, miközben ott miniszterek ültek. Ezek után furcsa ez az életút vagy politikai pálya, amit bejárt, de hát ezzel számoljon el ő

– emelte ki a közösségi oldalán közzétett videójában a politikus. Hozzátette, látszik, hogy mire megy ki az egész: provokációra, ami egyébként egyértelmű kísérlet arra, hogy elfedje az elmúlt napok botrányait.

Azért az mégiscsak példátlan, hogy már előre arról beszélnek, hogy nem fognak beszélni bizonyos témákról, meg kell várni a választást, és utána mindent lehet. Nem túlzás azt mondani, hogy ez egy időben fordított őszödi beszéd. Mindenről akarnak beszélni, csak erről nem, még a provokáció is belefér

– zárta Dömötör.