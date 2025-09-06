Dömötör CsabatöbbletforrásfrakciótársleszavazmezőgazdaságEPMagyar Péter

Dömötör Csaba: Magyar Péter frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését

Magyar Péter nem volt jelen, a helyette szavazó frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését az Európai Parlamentben – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 06. 13:49
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője (Forrás: Facebook)
Az EP-képviselő azt írta, hogy miután az utolsó júliusi ülésezési hetet kihagyta „más irányú evezgetése okán”, Magyar Péter az Európai Parlament első szeptemberi ülésezési hetét is ellógta. Annak ellenére nem ment be a munkahelyére, hogy szűkebb értelemben vett állomáshelyén, a mezőgazdasági bizottságban szavazás is volt, mégpedig a 2026-os költségvetés vonatkozó számairól, írta az MTI.

Dömötör Csaba kiemelte, hogy az egyik módosító indítványuk azt célozta, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összege a jelenlegi 450 millió euróról 700 millióra növekedjen.

A módosítót a néppárti–baloldali nagykoalíció leszavazta – írta, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem volt jelen, ilyenkor más néppárti képviselők szavaznak helyette. Most is így történt, ők is leszavazták. Ha nem teszik, növekedhetett volna az összeg.

A kártalanítási tartalék növelésére azért is van szükség, mert egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, így például az aszály okozta károk. Az állattenyésztési ágazatot is egyre több járványos betegség sújtja – mutatott rá Dömötör Csaba.

Hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a bajba jutott termelők megsegítéséért, de ezen felül uniós pénzek bevonására is szükség van. A forráshiány nem lehet indok az emelési javaslat elutasítására, ugyanis csak Ukrajna támogatására legalább negyvenezermilliárd forintnak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni a következő hétéves költségvetésben. 

Ha nem uniós országok támogatására ilyen nagyságrendű összegek állnak rendelkezésre, akkor képesek lennének többletforrásokat adni az európai gazdák számára is – érvelt.

Az EP-képviselő szerint Magyar Péter „cimborái, szponzorai és frakciótársai nem így gondolják. Az adóemelési terveken túl ez is egy ügy a sok közül, amiről nem beszélnek, hogy a választás után mindent lehessen”. „Nem fogjuk hagyni”– emelte ki.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője (Forrás: Facebook)

