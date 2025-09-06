Dömötör Csaba: Magyar Péter frakciótársai leszavazták az uniós mezőgazdasági válságtartalék növelését

Dömötör Csaba kiemelte, hogy az egyik módosító indítványuk azt célozta, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összege a jelenlegi 450 millió euróról 700 millióra növekedjen.

A módosítót a néppárti–baloldali nagykoalíció leszavazta – írta, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem volt jelen, ilyenkor más néppárti képviselők szavaznak helyette. Most is így történt, ők is leszavazták. Ha nem teszik, növekedhetett volna az összeg.

A kártalanítási tartalék növelésére azért is van szükség, mert egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, így például az aszály okozta károk. Az állattenyésztési ágazatot is egyre több járványos betegség sújtja – mutatott rá Dömötör Csaba.

Hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a bajba jutott termelők megsegítéséért, de ezen felül uniós pénzek bevonására is szükség van. A forráshiány nem lehet indok az emelési javaslat elutasítására, ugyanis csak Ukrajna támogatására legalább negyvenezermilliárd forintnak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni a következő hétéves költségvetésben.