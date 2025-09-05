Bajusz GáborSiposné Horváth AnitaMezőcsátMagyar Péter

Miskolcról utaztatták az aktivistákat Magyar Péter országjárására + videó

Magyar Péter emberei bontották a rendet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 21:37
Fotó: Hatlaczki Balázs
Nem helyiek huhogtak Mezőcsáton a polgármester felszólalása alatt, erről Bajusz Gábor, miskolci önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán a Boon vármegyei portál cikke szerint. A lap emlékeztetett, hogy 

Magyar Péter Mezőcsáton alaposan megkapta a magáét Siposné Horváth Anitától, a város polgármesterértől,

 aki számon kérte rajta, hogy lekezelően beszél a városról és a fejlesztésekről. A felszólalás közben Magyar Péter folyamatosan próbálta kizökkenteni a polgármestert, azt állítva, hogy a helyiek kinevették őt. 

Néhányan valóban huhogtak, de Siposné Horváth Anita azt válaszolta, azok nem helyiek, hanem Magyar Péter emberei.

 Ez most bizonyossá is vált, ugyanis az egyik miskolci aktivista a saját oldalán ismerte el, erre Bajusz Gábor is felhívta a figyelmet. – Bár Magyar Péter azt állítja, hogy az általuk szervezett fórumokon helyiek vesznek részt, most ezt az állítást az egyik aktivistája cáfolta. Ugyanis eldicsekedett azzal, hogy Miskolcról szállítják a vármegye több pontjára résztvevőket – mondta Bajusz Gábor a videójában.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

