Miskolcról utaztatták az aktivistákat Magyar Péter országjárására + videó

Nem helyiek huhogtak Mezőcsáton a polgármester felszólalása alatt, erről Bajusz Gábor, miskolci önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán a Boon vármegyei portál cikke szerint. A lap emlékeztetett, hogy

Magyar Péter Mezőcsáton alaposan megkapta a magáét Siposné Horváth Anitától, a város polgármesterértől,

aki számon kérte rajta, hogy lekezelően beszél a városról és a fejlesztésekről. A felszólalás közben Magyar Péter folyamatosan próbálta kizökkenteni a polgármestert, azt állítva, hogy a helyiek kinevették őt.

Néhányan valóban huhogtak, de Siposné Horváth Anita azt válaszolta, azok nem helyiek, hanem Magyar Péter emberei.

Ez most bizonyossá is vált, ugyanis az egyik miskolci aktivista a saját oldalán ismerte el, erre Bajusz Gábor is felhívta a figyelmet. – Bár Magyar Péter azt állítja, hogy az általuk szervezett fórumokon helyiek vesznek részt, most ezt az állítást az egyik aktivistája cáfolta. Ugyanis eldicsekedett azzal, hogy Miskolcról szállítják a vármegye több pontjára résztvevőket – mondta Bajusz Gábor a videójában.

