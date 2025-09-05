Államcsődöt hozna a Tisza-adó Schiffer András szerint + videó

– Ez államcsődöt hozna – mondta Schiffer András a Tisza brutális adóemelési tervéről a Mandiner Reakció című műsorában. Szerinte az összevissza kommunikáció – a 9 százalékos egykulcsos szja-tól a progresszív adórendszerig terjedő kacskaringó – valójában brutális adóemelést vetít előre. A politikus rámutatott: nem lehet egyszerre adót csökkenteni, minden közszolgáltatást felvirágoztatni, és fenntartani a költségvetési egyensúlyt.

A vagyonelkobzás ötlete szerinte politikai fantazmagória, amely még rövid távon sem oldaná meg az állam problémáit. Schiffer úgy látja,

a Tisza programja kimerül Orbán Viktor elzavarásában, ami önmagában nem kormányképes alternatíva.

– Nincs terv. Semmilyen terv nincsen – mondta, és hozzátette, hogy bolondítani az embereket nem lehet a végtelenségig.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tarr Zoltán volt az, aki nyilvánosan elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán, aki később azt is elmondta, hogy Magyar Péter találta ki a Tisza-adót. – Ez az a változás, amit a Tisza Párt meglátott és Péter meglátott – fogalmazott.