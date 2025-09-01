A krétát is bajos lenne Magyar Péterékre bízni, nemhogy az adópolitikát

„Amikor először láttam a tiszás jövedelemadós videókat a neten, három tippem volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálják majd elsikálni” – kezdte bejegyzését Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP uniós parlamenti képviselője a közösségi oldalán. A kormánypárti politikusnak ez volt a három tippje:

letagadják Tarr Zoltánt, ő ilyet sose mondott.

kihoznak egy patyomkin mérést elképesztő tiszás előnyökkel

posztolnak és állítanak valamit tervezett adócsökkentésekről.

„A mérés még sül, a másik kettő már megtörtént, de a legvalószínűbbre, na arra nem gondoltam. Pedig végül az is megtörtént” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket, melyeket a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre.

Ugyanolyan tébolyban kezdik az új tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték. Egy marék első osztályosoknak való krétát is bajos lenne rájuk bízni, nemhogy egy ország adópolitikáját

– fogalmazott Dömötör Csaba.