A krétát is bajos lenne Magyar Péterékre bízni, nemhogy az adópolitikát

Dömötör Csaba szerint a tiszások ugyanolyan tébolyban kezdik a tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték.

Munkatársunktól
Forrás: Dömötör Csaba Facebook-oldala2025. 09. 01. 21:43
„Amikor először láttam a tiszás jövedelemadós videókat a neten, három tippem volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálják majd elsikálni” – kezdte bejegyzését Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP uniós parlamenti képviselője a közösségi oldalán. A kormánypárti politikusnak ez volt a három tippje:

  • letagadják Tarr Zoltánt, ő ilyet sose mondott.
  • kihoznak egy patyomkin mérést elképesztő tiszás előnyökkel
  • posztolnak és állítanak valamit tervezett adócsökkentésekről. 

„A mérés még sül, a másik kettő már megtörtént, de a legvalószínűbbre, na arra nem gondoltam. Pedig végül az is megtörtént” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyar Péter ma hamisítványnak nevezte a felvételeket, melyeket a saját Tisza-szigetük töltött fel a netre. 

Ugyanolyan tébolyban kezdik az új tanévet, mint amilyenben az előzőt befejezték. Egy marék első osztályosoknak való krétát is bajos lenne rájuk bízni, nemhogy egy ország adópolitikáját

– fogalmazott Dömötör Csaba.

Borítókép: Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

