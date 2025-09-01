Elképesztő vergődés: Magyar Péter szerint hamisítottak a kínos vallomásokról szóló videók

„Magyar Péter öt nappal az adóemelési botrányuk kirobbanása után végre eljutott oda, hogy – szerinte – hamisított videókkal bántják őket (értsd: Tarr Zoltánt)” – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus úgy vélte, a gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja.

Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!

– írta Kocsis Máté, kommentben hozzátéve: csoda, hogy Magyar Péter ennyit gondolkodott ezen a hazugságon. Szerinte egyértelműen lassul az elméje. A frakcióvezető egy videót is mellékelt bejegyzéséhez, amelyen a Tisza Párt elnöke kijelenti:

hamisítanak mindenféle videókat, és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza esetleg rosszat akar.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is felidézte a Magyar Péter által hamisítványnak titulált felvételen elhangzottakat.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Ilyen az, amikor egy pillanatra őszintén beszél Magyar Péter alelnöke – írta az államtitkár a közösségi oldalán. Hozzátette, még szerencse, hogy mikrofonba mondta, és van róla felvétel, mert így senki nem vonhatja kétségbe. „Ipari hazudozás, amit a Tisza művel – és ezt nem mi mondjuk, hanem Magyar Péter alelnöke. Minden valós tervüket eltitkolják – és ezt nem mi mondjuk, hanem Magyar Péter alelnöke. Adót emelnének – és ezt nem mi mondjuk, hanem Magyar Péter alelnöke. Fájni fog – vicceskedett nemrég Magyar Péter.

Most már mindenki láthatja, hogy nem viccelt, a Tisza-adó tényleg mindenkinek fájna, aki dolgozik. Annak pedig duplán fájna, aki dolgozik és gyereket is nevel”

– fogalmazott, majd leszögezte: „Most lebuktak, jövőre pedig megbuknak. Tisza-adó = 22 százalék és 33 százalék szja! Több adó a dolgozóknak, kevesebb pénz a családoknak. Elhallgatták, most kiderült” – fogalmazott Rétvári Bence.