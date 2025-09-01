Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Tarr Zoltán retteg, nem ment el az uniós bizottsági ülésre se + videó

Tarr Zoltán távolmaradása beszédes.

2025. 09. 01.
Nem vett részt hétfőn Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának ülésén Brüsszelben azt követően, hogy Etyeken arról beszélt: nem mond el mindent a választás előtt, mert az a Tisza Párt bukásához vezet – számolt be a Hír TV. A televízió riportere erről, illetve az augusztusban életbe lépett uniós médiaszabadságról szóló törvényről szerette volna kérdezni Tarr Zoltánt. 

Magyar Péter embere feltehetően kerülni akarja a nyilvánosságot és a kínos kérdéseket, illetve az is elképzelhető, hogy letiltották a nyilatkozattételről.

A Hír TV azt szerette volna megtudni, hogy melyek azok a programpontok, amelyeket titkolni kell annak érdekében, hogy a Tisza Párt elkerülje a bukást. 

Arra is kíváncsiak voltak, hogy mi a véleménye a többkulcsos adórendszerről, valamint az illetékes bizottság tagjaként mit gondol a médiaszabadságról szóló uniós törvényről.

Ebben a bizottságban készítették elő ezt a törvényt, amely augusztus 8-án lépett hatályba az Európai Unió összes tagállamában, és ez a jogszabály fokozottan védi az újságírókat. A Hír TV riportere azt tudakolta volna Tarr Zoltántól, hogy szerinte miként egyeztethető össze ez a törvény a Tisza Párt elnökének azon nyilatkozataival, melyek értelmében börtönbe kellene küldeni azokat az újságírókat, akik Magyar Péternek nem tetsző véleményeket fogalmaznak meg. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

