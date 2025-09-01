Kiderült, hogy Magyar Péter adóemelési terve egyenesen Brüsszelből származik

Kiderült, miért mondhatta a Tisza alelnöke, hogy nem árulhat el mindent a terveikből, mert abba belebuknának – kezdte bejegyzését Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán. Mint a részletekről kifejtette,

Magyar Péter adóemelési tervei és a többkulcsos adó bevezetése valójában egy brüsszeli elvárás, amelynek az a logikája, hogy azokat büntessék, akik többet dolgoznak, és azokat támogassák, akik nem dolgoznak.

Magyarul a munka helyett a segély típusú felfogás érvényesüljön a munkaalapú társadalomfelfogással szemben, amit Magyarországon vezettek be a 2010-es kormányváltás után. Nem véletlen, hogy Brüsszel már a bevezetése óta támadja a magyar adórendszert, amely a munkaalapú társadalomfilozófia talaján áll, és például a családtámogatásokat is munkához köti, azaz adókedvezmények formájában nyújtja azokat – mutatott rá az elemző.

Magyar Péter szövetségesei már a bevezetése óta támadják a magyar adórendszert (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)

Brüsszelben a segélyben hisznek, nálunk a munkában

Deák Dániel kijelentette: a brüsszeli felfogás éppen ennek a logikának az ellenkezőjét alkalmazná mindenhol Európában; éppen ezért célországuk a bevándorlóknak, ők a munka helyett a segélyalapú gazdaságban hisznek.

Míg nálunk jelentősen nőtt a foglalkoztatottság, a legtöbb nyugati országban csökkent az utóbbi években

– emelte ki. Hozzátette, Magyar Péterről már régóta tudható, hogy nem autonóm szereplő, hanem valójában azt hajtja végre, amit elvárnak tőle Brüsszelben. Ha Ursula von der Leyenék bevándorlást akarnak, akkor ő bevándorlóországot csinál Magyarországból. Ha megszorításokat és adóemeléseket kérnek, akkor Magyar Péter azt végrehajtja. Ugyanezt látjuk Németországban is, ahol a jól hangzó kampányígéretek után jön a feketeleves:

A Magyar Péterrel egy pártcsaládban ülő Friedrich Merz német kancellár már arról beszél, hogy Németország bevándorlóország lett, és jönnek a megszorítások. Éppen ettől kell megvédeni 2026-ban Magyarországot, a magyar adórendszert és az szja-kedvezményeket például az édesanyák számára

– szögezte le Deák Dániel.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.