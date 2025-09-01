Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról” + videó

Újabb bizonyíték került elő arról, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 20:35
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek tényleg Etyek. Most egy újabb videó bizonyítja, hogy a Tisza Pártot külföldről utasítják, ezek után nem kérdés, hogy valóban Brüsszelből irányítják a tiszásokat. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy a tiszás fórumon a következő mondat hangzott el:

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

Szintén Etyeken Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arról beszélt, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott, amelyre Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. 

A fenti videót látva beigazolódott, ami eddig is gyanús volt: a Tisza Pártot külföldről irányítják, a brüsszeli globalista vezetés diktálja a tempót Magyar Péterék pártjának. Az is kiderült, miket nem mondhatnak el a tiszások, mert akkor buknának. A brutális adóemelési tervekről sem beszélhettek volna, mégis kikotyogták.

Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót

– hangsúlyozta a Fidesz budapesti frakcióvezetője. Ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől.  – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, ők már a választások előtt lebuktak, hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra. 


Magyar Péter a brüsszeli tervet hajtaná végre

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint

Magyar Péter adóemelési tervei és a többkulcsos adó bevezetése valójában egy brüsszeli elvárás, amelynek az a logikája, hogy azokat büntessék, akik többet dolgoznak, és azokat támogassák, akik nem dolgoznak.

Magyarul a munka helyett a segély típusú felfogás érvényesüljön a munkaalapú társadalomfelfogással szemben, amit Magyarországon vezettek be a 2010-es kormányváltás után. Nem véletlen, hogy Brüsszel már a bevezetése óta támadja a magyar adórendszert, amely a munkaalapú társadalomfilozófia talaján áll, és például a családtámogatásokat is munkához köti, azaz adókedvezmények formájában nyújtja azokat – mutatott rá az elemző.

