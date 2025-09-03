Dömötör Csaba: A Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva nagy botránynak nevezte, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei: a 15 százalékos mellé egy 22 és 33 százalékos jövedelemadókulcsot is bevezetnének úgy, hogy már az átlagbér is 22 százalékkal adózna.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Aki ennek az okaira kíváncsi, az jó, ha megnézi, hogy mit is követelnek Magyar Péter brüsszeli támogatói és szponzorai évek óta

– fogalmazott. Amióta csak egykulcsos adózás van Magyarországon, az Európai Bizottság folyamatosan követelte annak megváltoztatását, és ezt írásba is adta – hívta fel a figyelmet. Az EP-képviselő arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság minden évben elkészít egy úgynevezett országspecifikus ajánlást. „Ha ezeket megnézzük, azt látjuk, hogy 2011 óta minden évben követelték a magyar adórendszer megváltoztatását: többkulcsos adózást, tehát magasabb adókat” – fogalmazott.

Szavai szerint nem csupán arról van szó, hogy a többkulcsos adórendszer mellett kampányoltak, hanem azt is folyamatosan követelték, hogy a magyar kormány vezesse ki az ágazati különadókat. Egyes jelentésekben rendszeres vagyonadót és nagyobb mértékű energiaadót is követeltek – emelte ki.

A képlet tehát egyszerű: itt Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: ezek a követelések lopództak át a Tisza kiszivárgott programjába. Aki a részletekre kíváncsi, elolvashatja ezeket a bizottsági jelentéséket, mindenki számára elérhetőek az interneten – tájékoztatott. Közölte: semmi véletlenszerűség nincs abban, hogy Magyar Péter háttéremberei hónapok óta az adóemelés mellett kampányolnak. Nem ez a meglepő, hanem az, hogy ezek után megpróbálják letagadni. De hiába teszik, Petschnig Mária Zita, Magyar Bálint, Bod Péter Ákos és Dálnoki Áron szavai egyértelműek – jelentette ki.