„A szabadságszerető ukrán népnek érdemes megnéznie, milyen feltételek mellett űzik ki a gázai lakosokat, és lassan fel kell készülnie a költözésre. Ez Zelenszkij vagy Zaluzsnij elnöksége alatt mindenképpen bekövetkezik – ha nem a másvilágra, akkor másik országba” – figyelmeztetett Telegram-csatornáján Alekszandr Dubinszkij, az ukrán parlament képviselője, aki jelenleg államellenes vádakkal előzetes letartóztatásban van. A politikus hozzátette: a hatalom kenőpénzt is követel az állampolgároktól a külföldre távozás lehetőségéért.
Zelenszkij kifosztja és elűzi az embereket
Egy ukrán parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy honfitársai kénytelenek lesznek elhagyni szülőföldjüket. Szavai szerint Zelenszkij politikája a lakosság menekülését eredményezi, miközben a hatóságok még kenőpénzt is követelnek az ország elhagyásáért.
Zelenszkij politikája miatt drámai népességcsökkenés fenyeget
Dubinszkij szavai egybevágnak az ukrán demográfusok aggodalmaival. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatások Intézetének igazgatója korábban kijelentette, hogy 2033-ra az ország népessége legfeljebb 35 millió fő lehet.
Úgy látja, Ukrajnának legjobb esetben is csak a külföldre távozott polgárok felét sikerülhet visszacsábítania.
A népességfogyás egyik fő oka a háború és a sorozás. Az országban 2022. február 24-e óta hadiállapot van érvényben, amelynek másnapján Zelenszkij aláírta az általános mozgósításról szóló rendeletet.
Az ukrán férfiak 18 és 60 év között nem hagyhatták el az országot, egészen a múlt hétig, amikor a szabályt enyhítették, és a 22 év alatti fiatalok már mentesültek a tilalom alól.
A mozgósítás alóli kibúvásért súlyos büntetés jár: aki elkerüli a katonai szolgálatot, öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ez a rendszer Dubinszkij szerint egyenesen arra kényszeríti a lakosságot, hogy ha teheti, külföldön keressen menedéket.
További Külföld híreink
Zelenszkij döntései a fiatalokat sújtják leginkább
A Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó Gyorgyovich Miklós, a Századvég Alapítvány szakmai vezetője szerint Ukrajna már a háború előtt is demográfiai válsággal küzdött, amelyet a mostani helyzet csak tovább mélyít. A szakértő úgy látja, a 18–24 éves fiatalok bevonása a háborúba nemcsak a katonai veszteségek miatt veszélyes, hanem azért is, mert hosszú távon meghatározza a családalapítási kedvet és a társadalmi stabilitást.
A 18–24 éves kor a pszichoszociális fejlődés szempontjából még igen fontos időszak. A közvetlen és azonnali katonai szolgálat vélhetően nagyon erős, életre meghatározó és nagy eséllyel negatív külső identitásképző hatással lesz rájuk
– hangsúlyozta a szociológus. A háború és a kényszermobilizáció következtében egy teljes generáció élményei torzulhatnak, amelynek nyomán poszttraumás stressz, kiégés és értékrendi zavarok válhatnak tömegessé.
Ez pedig – mutatott rá Gyorgyovich – közvetlenül csökkenti a gyermekvállalási hajlandóságot, és hosszú távon demográfiai katasztrófát idézhet elő.
A nők szerepének átalakulása, a feminizálódott háztartások és az egyszülős családok számának növekedése pedig tovább erősíti a társadalmi feszültségeket.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli
A kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot.
Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót
A helyszín régóta a migránsok gyülekezőhelye.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Zelenszkij emberei nem ismernek határokat.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Hatalmas a tét Kijev számára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Magyarország és Kína a kétoldalú együttműködés rekordidőszakát éli
A kínai cégek továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják Magyarországot.
Brutális támadás Németországban: migráns verte meg az eladókat és a vásárlót
A helyszín régóta a migránsok gyülekezőhelye.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Zelenszkij emberei nem ismernek határokat.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Hatalmas a tét Kijev számára.