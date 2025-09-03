ZelenszkijKülföldkorrupció

Zelenszkij kifosztja és elűzi az embereket

Egy ukrán parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy honfitársai kénytelenek lesznek elhagyni szülőföldjüket. Szavai szerint Zelenszkij politikája a lakosság menekülését eredményezi, miközben a hatóságok még kenőpénzt is követelnek az ország elhagyásáért.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 12:05
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
„A szabadságszerető ukrán népnek érdemes megnéznie, milyen feltételek mellett űzik ki a gázai lakosokat, és lassan fel kell készülnie a költözésre. Ez Zelenszkij vagy Zaluzsnij elnöksége alatt mindenképpen bekövetkezik – ha nem a másvilágra, akkor másik országba” – figyelmeztetett Telegram-csatornáján Alekszandr Dubinszkij, az ukrán parlament képviselője, aki jelenleg államellenes vádakkal előzetes letartóztatásban van. A politikus hozzátette: a hatalom kenőpénzt is követel az állampolgároktól a külföldre távozás lehetőségéért.

Zelenszkij döntései miatt egyre többen menekülnek Ukrajnából, a demográfusok drámai népességcsökkenést jósolnak a következő évtizedre.
Fotó: AFP

Zelenszkij politikája miatt drámai népességcsökkenés fenyeget

Dubinszkij szavai egybevágnak az ukrán demográfusok aggodalmaival. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatások Intézetének igazgatója korábban kijelentette, hogy 2033-ra az ország népessége legfeljebb 35 millió fő lehet

Úgy látja, Ukrajnának legjobb esetben is csak a külföldre távozott polgárok felét sikerülhet visszacsábítania.

A népességfogyás egyik fő oka a háború és a sorozás. Az országban 2022. február 24-e óta hadiállapot van érvényben, amelynek másnapján Zelenszkij aláírta az általános mozgósításról szóló rendeletet. 

Az ukrán férfiak 18 és 60 év között nem hagyhatták el az országot, egészen a múlt hétig, amikor a szabályt enyhítették, és a 22 év alatti fiatalok már mentesültek a tilalom alól.

A mozgósítás alóli kibúvásért súlyos büntetés jár: aki elkerüli a katonai szolgálatot, öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ez a rendszer Dubinszkij szerint egyenesen arra kényszeríti a lakosságot, hogy ha teheti, külföldön keressen menedéket.

Zelenszkij döntései a fiatalokat sújtják leginkább

A Magyar Nemzetnek korábban nyilatkozó Gyorgyovich Miklós, a Századvég Alapítvány szakmai vezetője szerint Ukrajna már a háború előtt is demográfiai válsággal küzdött, amelyet a mostani helyzet csak tovább mélyít. A szakértő úgy látja, a 18–24 éves fiatalok bevonása a háborúba nemcsak a katonai veszteségek miatt veszélyes, hanem azért is, mert hosszú távon meghatározza a családalapítási kedvet és a társadalmi stabilitást.

A 18–24 éves kor a pszichoszociális fejlődés szempontjából még igen fontos időszak. A közvetlen és azonnali katonai szolgálat vélhetően nagyon erős, életre meghatározó és nagy eséllyel negatív külső identitásképző hatással lesz rájuk

– hangsúlyozta a szociológus. A háború és a kényszermobilizáció következtében egy teljes generáció élményei torzulhatnak, amelynek nyomán poszttraumás stressz, kiégés és értékrendi zavarok válhatnak tömegessé. 

Ez pedig – mutatott rá Gyorgyovich – közvetlenül csökkenti a gyermekvállalási hajlandóságot, és hosszú távon demográfiai katasztrófát idézhet elő. 

A nők szerepének átalakulása, a feminizálódott háztartások és az egyszülős családok számának növekedése pedig tovább erősíti a társadalmi feszültségeket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

