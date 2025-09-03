Zelenszkij kifosztja és elűzi az embereket

Zelenszkij politikája miatt drámai népességcsökkenés fenyeget

Dubinszkij szavai egybevágnak az ukrán demográfusok aggodalmaival. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatások Intézetének igazgatója korábban kijelentette, hogy 2033-ra az ország népessége legfeljebb 35 millió fő lehet.

Úgy látja, Ukrajnának legjobb esetben is csak a külföldre távozott polgárok felét sikerülhet visszacsábítania.

A népességfogyás egyik fő oka a háború és a sorozás. Az országban 2022. február 24-e óta hadiállapot van érvényben, amelynek másnapján Zelenszkij aláírta az általános mozgósításról szóló rendeletet.

Az ukrán férfiak 18 és 60 év között nem hagyhatták el az országot, egészen a múlt hétig, amikor a szabályt enyhítették, és a 22 év alatti fiatalok már mentesültek a tilalom alól.

A mozgósítás alóli kibúvásért súlyos büntetés jár: aki elkerüli a katonai szolgálatot, öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ez a rendszer Dubinszkij szerint egyenesen arra kényszeríti a lakosságot, hogy ha teheti, külföldön keressen menedéket.