A NATO figyelmeztet: Moszkva közvetlen veszélyt jelent az euroatlanti biztonságra

Alar Karis a sajtóértekezleten egyebek mellett azt mondta: Ukrajna kiérdemelte, hogy véget érjen a háború, de – mint kiemelte – csak jól működő rendszer által lehet tartós és hosszantartó a béke.

Kijelentette: minden nemzetnek a világon, így Ukrajnának is joga van a szabadságot választania, joga van ahhoz, hogy döntsön a jövőjéről és megválaszthassa szövetségeseit. Ezért – mint hangsúlyozta – Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a NATO-tagság felé vezető útján. Nemcsak azért, mert ez lenne a legjobb garancia Ukrajna békés jövője számára, hanem azért is, mert Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát – tette hozzá nyilatkozatában az észt elnök.