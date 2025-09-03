NATOveszélyfigyelmeztetRutteOroszországorosz-ukrán háborúÉsztország

A NATO figyelmeztet: Moszkva közvetlen veszélyt jelent az euroatlanti biztonságra

Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euroatlanti biztonságra, tehát ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, aki Alar Karis észt elnökkel folytatott megbeszélést szerdán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 03. 12:28
Mark Rutte, a NATO főtitkára a NATO brüsszeli központjában, Belgiumban, 2025. szeptember 3-án Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
„Folyamatos támogatásunk Ukrajnának továbbra is kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy rendelkezzen mindazzal, amire szüksége van a védekezéshez és ahhoz, hogy amikor véget ér ez a szörnyű háború, a valódi béke biztosított legyen” – fogalmazott Mark Rutte az észt államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón, írta az MTI.

NATO
Mark Rutte, a NATO főtitkára sajtótájékoztatón a NATO brüsszeli központjában, Belgiumban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Emlékeztetett, a Washingtonban, Ukrajna támogatására júliusban bejelentett új NATO-kezdeményezés keretében hárommilliárd dollár értékű segély, lőszertől a fejlett légvédelemig érkezett az országnak az Egyesült Államok részéről Ukrajnába, amelyet szövetségesek finanszíroztak.

Rutte kijelentette: Ukrajna biztonságának alapját saját fegyveres erői jelenti, amelyeket a NATO már aktívan támogat.

„Mindannyian azon dolgozunk, hogy véget vessünk ennek a szörnyű háborúnak, a többi között az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákról szóló folyamatos megbeszéléseken keresztül”– fogalmazott.

Ukrajna fegyveres erőinek kiegészítése érdekében az Egyesült Államok és számos más partner olyan biztonsági garanciák kidolgozásán dolgozik, amelyek biztosítják, hogy miután béke lesz, Oroszország soha többé ne próbálja megsérteni Ukrajna szuverenitását – tette hozzá a NATO-főtitkár.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 03: NATO Secretary General Mark Rutte (not seen) and Estonian President Alar Karis hold a joint press conference at the NATO headquarters in Brussels, Belgium on September 03, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Alar Karis észt elnök (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Alar Karis a sajtóértekezleten egyebek mellett azt mondta: Ukrajna kiérdemelte, hogy véget érjen a háború, de – mint kiemelte – csak jól működő rendszer által lehet tartós és hosszantartó a béke.

Kijelentette: minden nemzetnek a világon, így Ukrajnának is joga van a szabadságot választania, joga van ahhoz, hogy döntsön a jövőjéről és megválaszthassa szövetségeseit. Ezért – mint hangsúlyozta – Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a NATO-tagság felé vezető útján. Nemcsak azért, mert ez lenne a legjobb garancia Ukrajna békés jövője számára, hanem azért is, mert Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát – tette hozzá nyilatkozatában az észt elnök.

Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára a NATO brüsszeli központjában, Belgiumban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

