NATO-főtitkár bejelentése: ezeket a nyugati országokat támadhatja meg Putyin

Mint mondta az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely részét, ezért minden ország közvetlen fenyegetés alatt áll, függetlenül attól, mennyire van közel a frontvonalhoz. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok tisztában van ezzel, és teljes mértékben elkötelezett Európa és az atlanti övezet biztonsága mellett. A NATO-csúcson megerősítették a védelmi kiadások növelését, ebből jelentős rész közvetlen katonai védelemre jut. Az orosz fenyegetés hatására az európai országok is összefogtak, és közös célként Európa és polgáraik védelmét tűzték ki, mert közös erőfeszítésekkel lehet biztonságosabb jövőt teremteni – tette hozzá.

NATO vezetője szerint a fenyegetés Oroszország felől napról napra nő (Fotó: Sergey Bobylev)