Vlagyimir PutyinNATOOroszországUkrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háború

Itt van Putyin bejelentése Európa megtámadásáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és szerinte lehetséges olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna biztonságát garantálja. Az orosz elnök szerint az európai vezetők azon állításai, miszerint Oroszország egy napon mélyebben Európára fog támadni, csupán „hisztéria”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 12:54
Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Robert Fico szlovák miniszterelnökkel Pekingben Fotó: MAXIM SHEMETOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kínai látogatásán Putyin az európai vezetők azon állításait, miszerint Oroszország előbb-utóbb mélyebben behatolna Európába, hisztériának és horrortörténeteknek nevezte.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: SERGEY BOBYLEV / POOL)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: Sergey Bobylev)

Putyin szerint Oroszország 2022-ben kénytelen volt reagálni arra, amit ő a Nyugat kísérletének nevezett – a NATO segítségével ugyanis arra törekedtek, hogy a teljes posztszovjet térséget befolyásuk alá vonják, ami Moszkva számára súlyos biztonsági következményekkel járt volna – írja a Reuters.

Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást

– mondta Putyin Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a Kínában tartott tárgyalásokon. 

A NATO azonban egészen más kérdés

– tette hozzá.

Az orosz elnök elmondta: augusztus 15-én, alaszkai csúcstalálkozóján Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatta Ukrajna biztonságának ügyét.

Léteznek lehetőségek arra, hogy a háború lezárulta után garantálni lehessen Ukrajna biztonságát

 – jelentette ki Putyin hozzátette: „Úgy látom, ezen a téren van esély konszenzusra.”

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Robert Fico szlovák miniszterelnökkel Pekingben (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Amerika odacsap az oroszoknak?

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu