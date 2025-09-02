Itt van Putyin bejelentése Európa megtámadásáról

Putyin szerint Oroszország 2022-ben kénytelen volt reagálni arra, amit ő a Nyugat kísérletének nevezett – a NATO segítségével ugyanis arra törekedtek, hogy a teljes posztszovjet térséget befolyásuk alá vonják, ami Moszkva számára súlyos biztonsági következményekkel járt volna – írja a Reuters.

Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást

– mondta Putyin Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a Kínában tartott tárgyalásokon.

A NATO azonban egészen más kérdés

– tette hozzá.