Kínai látogatásán Putyin az európai vezetők azon állításait, miszerint Oroszország előbb-utóbb mélyebben behatolna Európába, hisztériának és horrortörténeteknek nevezte.
Itt van Putyin bejelentése Európa megtámadásáról
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden kijelentette, hogy Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges uniós csatlakozását, és szerinte lehetséges olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna biztonságát garantálja. Az orosz elnök szerint az európai vezetők azon állításai, miszerint Oroszország egy napon mélyebben Európára fog támadni, csupán „hisztéria”.
Putyin szerint Oroszország 2022-ben kénytelen volt reagálni arra, amit ő a Nyugat kísérletének nevezett – a NATO segítségével ugyanis arra törekedtek, hogy a teljes posztszovjet térséget befolyásuk alá vonják, ami Moszkva számára súlyos biztonsági következményekkel járt volna – írja a Reuters.
Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást
– mondta Putyin Robert Fico szlovák miniszterelnöknek a Kínában tartott tárgyalásokon.
A NATO azonban egészen más kérdés
– tette hozzá.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Az orosz elnök elmondta: augusztus 15-én, alaszkai csúcstalálkozóján Donald Trump amerikai elnökkel is megvitatta Ukrajna biztonságának ügyét.
Léteznek lehetőségek arra, hogy a háború lezárulta után garantálni lehessen Ukrajna biztonságát
– jelentette ki Putyin hozzátette: „Úgy látom, ezen a téren van esély konszenzusra.”
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Robert Fico szlovák miniszterelnökkel Pekingben (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Rengett a föld a keleti szomszédunknál
Vrancea megyében van a legtöbb földrengés Romániában.
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Mellélőtt a Nyugat.
Bóka János: Három kérdés határozza meg az uniós vitákat Koppenhágában
A tanácskozáson a bővítés, a jogállamiság és a belső reformok kérdései kerültek napirendre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiderült, mire készül a NATO az orosz határnál
Az új parancsnoksággal a NATO közelebb került Oroszországhoz.
Rengett a föld a keleti szomszédunknál
Vrancea megyében van a legtöbb földrengés Romániában.
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Mellélőtt a Nyugat.
Bóka János: Három kérdés határozza meg az uniós vitákat Koppenhágában
A tanácskozáson a bővítés, a jogállamiság és a belső reformok kérdései kerültek napirendre.