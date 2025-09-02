Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

PutyintárgyalásHszi Csi-ping

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Az orosz elnök jelentős delegációval érkezett a kétoldalú megbeszélésre. Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz ültek hogy a szélesebb körű együttműködésről tárgyaljanak. Korábban pedig egy háromoldalú találkozó is volt Kína, Oroszország és Mongólia vezetői között.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 6:38
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök széleskörű delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA.

Putyin nem egyedül ült le tárgyalni
Putyin nem egyedül ült le tárgyalni
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni.

Az orosz küldöttség tagjai között volt többek között:

  • Szergej Lavrov külügyminiszter;
  • Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;
  • Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;
  • Gennagyij Timcsenko, az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnöke;
  • Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;
  • Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője

A kétoldalú találkozót megelőzően a felek egy háromoldalú tárgyalást is tartottak a mongol küldöttséggel. Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában, ahol az orosz elnök vendégként vesz részt a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója és a második világháború vége alkalmából rendezett ünnepélyes rendezvényeken. A kínai fővárosba tett útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben. 

