Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök széleskörű delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA.

Putyin nem egyedül ült le tárgyalni

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni.

Az orosz küldöttség tagjai között volt többek között:

Szergej Lavrov külügyminiszter;

Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;

Gennagyij Timcsenko, az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnöke;

Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;

Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője

A kétoldalú találkozót megelőzően a felek egy háromoldalú tárgyalást is tartottak a mongol küldöttséggel. Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában, ahol az orosz elnök vendégként vesz részt a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója és a második világháború vége alkalmából rendezett ünnepélyes rendezvényeken. A kínai fővárosba tett útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben.