Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök széleskörű delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA.
Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni.
Az orosz küldöttség tagjai között volt többek között:
- Szergej Lavrov külügyminiszter;
- Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;
- Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;
- Gennagyij Timcsenko, az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnöke;
- Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;
- Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője
A kétoldalú találkozót megelőzően a felek egy háromoldalú tárgyalást is tartottak a mongol küldöttséggel. Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában, ahol az orosz elnök vendégként vesz részt a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója és a második világháború vége alkalmából rendezett ünnepélyes rendezvényeken. A kínai fővárosba tett útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben.