Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

PutyinUkrajnaorosz-ukrán háborúSanghaj

Putyin szerint a Nyugat felelős az ukrajnai helyzetért

Az orosz elnök is felszólalt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján. Az ukrán helyzetre kitérve Putyin kiemelte a Nyugat felelősségét a konfliktus kialakulása kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:19
Fotó: PEDRO PARDO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz elnök is felszólalt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) államfői tanácsának ülésén. Vlagyimir Putyin szerint az SCO folyamatosan növeli befolyását a nemzetközi kérdések megoldásában, a háború kitöréséért pedig a Nyugatot tette felelőssé – számolt be róla az Origo.

Putyin szerint már többször jelezték a nyugatnak a problémát
Putyin szerint már többször jelezték a nyugatnak a problémát (Fotó: Alexander Kazakov)

Az orosz elnök szerint az ukrajnai válság nem a támadással, hanem államcsínnyel kezdődött.

A válság második oka a Nyugat folyamatos kísérlete Ukrajna NATO-ba való bevonására, ami – ahogy azt már évek óta többször is hangsúlyoztuk és mondtuk – közvetlen veszélyt jelent Oroszország biztonságára

– fogalmazott az orosz elnök. 

Putyin szerint egyetlen ország sem biztosíthatja biztonságát egy másik rovására. Az orosz elnök egyúttal jelezte: Moszkva nagyra értékeli Peking, Újdelhi és más partnerek erőfeszítéseit az ukrajnai helyzet megoldása érdekében.

Szeretném megjegyezni, hogy a közelmúltbeli alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozón elért megállapodások is ebbe az irányba haladnak, remélhetőleg megnyitva az utat a béke felé Ukrajnában.

– jelentette ki Putyin.
 

Az orosz elnök szerint egyébként az SCO-n belüli együttműködés fejlődésének üteme lenyűgöző, a szervezet országai közötti kereskedelem kölcsönös elszámolásaiban pedig egyre inkább a nemzeti valutákat használják. 

Biztos vagyok benne, hogy a Tiencsinben elért megállapodások végrehajtásának kérdéseit részletesen megvitatják az SCO Kormányfői Tanácsának ülésén, amelyre a megállapodás szerint novemberben kerül sor Moszkvában. Örömmel látjuk majd az összes országuk delegációit, kedves barátaim

– fogalmazott Putyin.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik Tiencsinben, amelyen több mint húsz külföldi vezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint nemzetközi szervezetek képviselői is.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.