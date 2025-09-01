Putyin szerint a Nyugat felelős az ukrajnai helyzetért

Az orosz elnök is felszólalt a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) államfői tanácsának ülésén. Vlagyimir Putyin szerint az SCO folyamatosan növeli befolyását a nemzetközi kérdések megoldásában, a háború kitöréséért pedig a Nyugatot tette felelőssé – számolt be róla az Origo.

Putyin szerint már többször jelezték a nyugatnak a problémát (Fotó: Alexander Kazakov)

Az orosz elnök szerint az ukrajnai válság nem a támadással, hanem államcsínnyel kezdődött.

A válság második oka a Nyugat folyamatos kísérlete Ukrajna NATO-ba való bevonására, ami – ahogy azt már évek óta többször is hangsúlyoztuk és mondtuk – közvetlen veszélyt jelent Oroszország biztonságára

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin szerint egyetlen ország sem biztosíthatja biztonságát egy másik rovására. Az orosz elnök egyúttal jelezte: Moszkva nagyra értékeli Peking, Újdelhi és más partnerek erőfeszítéseit az ukrajnai helyzet megoldása érdekében.

Szeretném megjegyezni, hogy a közelmúltbeli alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozón elért megállapodások is ebbe az irányba haladnak, remélhetőleg megnyitva az utat a béke felé Ukrajnában.

– jelentette ki Putyin.



Briefly about the "political isolation" of Russia for readers of Western fake media.

Putin's arrival at the SCO summit. pic.twitter.com/cLGoAdZGOY — Alexander Ivanov (@innova_center) August 31, 2025

Az orosz elnök szerint egyébként az SCO-n belüli együttműködés fejlődésének üteme lenyűgöző, a szervezet országai közötti kereskedelem kölcsönös elszámolásaiban pedig egyre inkább a nemzeti valutákat használják.

Biztos vagyok benne, hogy a Tiencsinben elért megállapodások végrehajtásának kérdéseit részletesen megvitatják az SCO Kormányfői Tanácsának ülésén, amelyre a megállapodás szerint novemberben kerül sor Moszkvában. Örömmel látjuk majd az összes országuk delegációit, kedves barátaim

– fogalmazott Putyin.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik Tiencsinben, amelyen több mint húsz külföldi vezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint nemzetközi szervezetek képviselői is.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)