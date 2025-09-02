Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák

Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán

– figyelmeztetett a tábornok.

Közös NATO-gyakorlat a balti régió védelmére

A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta az Origo.

Breuer hangsúlyozta:

Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.

A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.