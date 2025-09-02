Világháborútól tarthat Németország. Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke kiemelte: a „Quadriga 2025” elnevezésű hadgyakorlat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, írja az Origo.
Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák
Németország a Bundeswehr NATO-partnereivel nagyszabású hadgyakorlatot indít a Balti-tengeren és a Baltikumban, miközben Berlin a sorkatonaság visszaállítását és a nemzeti biztonsági tanács felállítását készíti elő. A világháborútól tartó német hadsereg vezetője szerint Vlagyimir Putyin tervei Ukrajnán túlmutatnak.
Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán
– figyelmeztetett a tábornok.
Közös NATO-gyakorlat a balti régió védelmére
A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta az Origo.
Breuer hangsúlyozta:
Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.
A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.
További Külföld híreink
Világháború? Orosz hadgyakorlat a válasz
Az orosz hadsereg szeptember közepére hirdette meg a „Zapad” („Nyugat”) fedőnevű hadgyakorlatát, amelynek fő helyszíne Belarusszia lesz, közvetlenül Litvánia és így a NATO határán. A nyugati hírszerzések szerint körülbelül 13 ezer katona vonul be Belarussziába, és további 30 ezer orosz katona gyakorlatozik majd az anyaország területén.
Borítókép: A többnemzetiségű haditengerészeti erők német parancsnokság alatt gyakorlatoznak a Balti-tengeren, hogy továbbfejlesszék nemzeti és szövetségi védelmi képességeiket, és demonstrálják jelenlétüket a tengeri térségben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Molter)
