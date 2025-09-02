Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

világháborúNémetországNATOPutyinhadgyakorlat

Világháborús készülődés: egymásnak feszülnek a katonák

Németország a Bundeswehr NATO-partnereivel nagyszabású hadgyakorlatot indít a Balti-tengeren és a Baltikumban, miközben Berlin a sorkatonaság visszaállítását és a nemzeti biztonsági tanács felállítását készíti elő. A világháborútól tartó német hadsereg vezetője szerint Vlagyimir Putyin tervei Ukrajnán túlmutatnak.

Forrás: Origo2025. 09. 02. 9:41
A többnemzetiségű haditengerészeti erők német parancsnokság alatt gyakorlatoznak a Balti-tengeren, hogy továbbfejlesszék nemzeti és szövetségi védelmi képességeiket, és demonstrálják jelenlétüket a tengeri térségben Fotó: Frank Molter Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Világháborútól tarthat Németország. Carsten Breuer, a német hadsereg vezérkari főnöke kiemelte: a „Quadriga 2025” elnevezésű hadgyakorlat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, írja az Origo

Világháború
FCarsten Breuer, a Quadriga 2025 NATO-gyakorlat sajtótájékoztatóján Berlinben, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Juliane Sonntag)

Putyin figyel minket. Tervei túlmutatnak Ukrajnán

– figyelmeztetett a tábornok.

Közös NATO-gyakorlat a balti régió védelmére

A gyakorlaton mintegy 8000 Bundeswehr-katona, valamint 13 NATO-ország fegyveres erői vesznek részt. A fő hangsúly a csapatok és haditechnikai eszközök szárazföldi, tengeri és légi mozgatásán van a NATO keleti szárnyára, különösen Litvániába. Ott a NATO-erők német parancsnokság alatt állnak, írta az Origo.

Breuer hangsúlyozta:

Elrettenteni akarunk, nem eszkalálni. Mi kizárólag védekezést gyakorlunk.

A háttérben ott a félelem, hogy Moszkva a balti államokat is célba veheti, amihez az ukrajnai háború intő példaként szolgál.

01 September 2025, Schleswig-Holstein, Kiel: The frigate "Bayern" leaves the Kiel Fjord at the start of the Northern Coasts naval maneuver. Multinational naval forces exercise under German command in the Baltic Sea to further develop national and alliance defense capabilities and demonstrate presence in the sea area. Photo: Frank Molter/dpa (Photo by FRANK MOLTER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A "Bayern" fregatt elhagyja a Kieli-fjordot az Északi Partok haditengerészeti manőverének kezdetén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Molter)

Világháború? Orosz hadgyakorlat a válasz

Az orosz hadsereg szeptember közepére hirdette meg a „Zapad” („Nyugat”) fedőnevű hadgyakorlatát, amelynek fő helyszíne Belarusszia lesz, közvetlenül Litvánia és így a NATO határán. A nyugati hírszerzések szerint körülbelül 13 ezer katona vonul be Belarussziába, és további 30 ezer orosz katona gyakorlatozik majd az anyaország területén.

Borítókép: A többnemzetiségű haditengerészeti erők német parancsnokság alatt gyakorlatoznak a Balti-tengeren, hogy továbbfejlesszék nemzeti és szövetségi védelmi képességeiket, és demonstrálják jelenlétüket a tengeri térségben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Molter)

 



 



 

