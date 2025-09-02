Putyinnal mindenki szívesen tárgyal – csak Európa maradt magára

Miközben Európa saját magát szigeteli el, a világ vezetői sorra ülnek tárgyalóasztalhoz Moszkvával. Narendra Modi indiai kormányfő, Hszi Csin-ping kínai elnök és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) más államfői egyaránt nyitottak az orosz partnerrel való együttműködésre.

Trump vámpolitikája összehozta a globális többség országait –mondta el lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Always a delight to meet President Putin! pic.twitter.com/XtDSyWEmtw — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

A szakértő kifejtette: a globális többség országai azt látják, hogy ők az amerikai vámpolitika vesztesei, és ezért keresnek szövetséget és olyan közösséget, amivel tompítani tudják Trump politikájának a rájuk nehezedő hatásait.

Oroszország számára ezek az együttműködések létfontosságúak, hiszen amíg körvonalazódik az új, aranyra konvertálható elszámolási rendszer és az új valuta, Moszkvának minden támogatásra szüksége van, amit a Nyugattól jelenleg nem kap meg

– fogalmazott a szakértő.

Amerika- és dollárellenes koalíció körvonalazódik

A feltörekvő országok számára Oroszország hatalmas felvevőpiacot jelent a politikai szövetsége mellett. A politikai különbözőségek és viták ellenére ezek az országok ebben a laza együttműködésben egyfajta Amerika- és dollárellenes koalíciót szeretnének létrehozni, amihez további csatlakozókat is várnak

– mutatott rá.