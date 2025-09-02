Putyinnal mindenki szívesen tárgyal – csak Európa maradt magára

Putyin a négynapos kínai látogatás során a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini találkozója után részt vesz a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken is.
A globális Dél országait felsorakoztató csúcstalálkozón a világpolitika keleti pólusának szinte minden jelentős szereplője megjelent. Hszi Csin-ping kínai államfő mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai kormányfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is jelen van.
Bár a csúcstalálkozó fő napirendje a gazdasági és biztonsági együttműködés, Zelenszkij ukrán elnök a találkozó előtt telefonon egyeztetett Modival. Kijev mellett pedig Washington is figyelemmel kíséri, milyen irányba mozdulnak a tárgyalások.