Putyinnal mindenki szívesen tárgyal – csak Európa maradt magára

Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogatott, ahol Hszi Csin-ping mellett az indiai és a mongol államfővel is tárgyalóasztalhoz ült. Az orosz delegációban a Kreml legfontosabb politikai és gazdasági szereplői is helyet kaptak, ami azt mutatja, hogy Moszkva ütőképes delegációval mutatja meg, hogy Oroszország elszigeteltsége nem más, mint nyugati fantazmagória.

Szabó István
2025. 09. 02. 12:47
Putyin Kínában a 2025-ös Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, valamint a japán agresszió elleni kínai ellenállási háború és a világméretű antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken vesz részt Fotó: Huang Jingwen Forrás: Xinhua/AFP
Putyin a négynapos kínai látogatás során a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tiencsini találkozója után részt vesz a Japán felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken is.

Putyin
Hszi Csin-ping kínai elnök tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a pekingi Népi Palotában, Kína fővárosában, 2025. szeptember 2-án (Fotó: Xinhua/AFP/Ding Haitao)

A globális Dél országait felsorakoztató csúcstalálkozón a világpolitika keleti pólusának szinte minden jelentős szereplője megjelent. Hszi Csin-ping kínai államfő mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai kormányfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is jelen van.

Bár a csúcstalálkozó fő napirendje a gazdasági és biztonsági együttműködés, Zelenszkij ukrán elnök a találkozó előtt telefonon egyeztetett Modival. Kijev mellett pedig Washington is figyelemmel kíséri, milyen irányba mozdulnak a tárgyalások.

Miközben Európa saját magát szigeteli el, a világ vezetői sorra ülnek tárgyalóasztalhoz Moszkvával. Narendra Modi indiai kormányfő, Hszi Csin-ping kínai elnök és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) más államfői egyaránt nyitottak az orosz partnerrel való együttműködésre.

Trump vámpolitikája összehozta a globális többség országait –mondta el lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő kifejtette: a globális többség országai azt látják, hogy ők az amerikai vámpolitika vesztesei, és ezért keresnek szövetséget és olyan közösséget, amivel tompítani tudják Trump politikájának a rájuk nehezedő hatásait.

Oroszország számára ezek az együttműködések létfontosságúak, hiszen amíg körvonalazódik az új, aranyra konvertálható elszámolási rendszer és az új valuta, Moszkvának minden támogatásra szüksége van, amit a Nyugattól jelenleg nem kap meg

– fogalmazott a szakértő.

Amerika- és dollárellenes koalíció körvonalazódik

A feltörekvő országok számára Oroszország hatalmas felvevőpiacot jelent a politikai szövetsége mellett. A politikai különbözőségek és viták ellenére ezek az országok ebben a laza együttműködésben egyfajta Amerika- és dollárellenes koalíciót szeretnének létrehozni, amihez további csatlakozókat is várnak

– mutatott rá.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (R) and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (2nd R) attends a meeting with Iran's president on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Tianjin on September 1, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozik Irán elnökével a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján  (Fotó:AFP/ Alexander Kazakov)

A Nyugat közben éppen a dollár szerepét használja riválisainak gyengítésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint „a Nyugat visszaél a dollár szerepével, hogy elnyomja riválisait”.

A tiencsini találkozónak két fontos pontja van: az egyik, hogy ezek az országok milyen döntéseket hoznak az új elszámolási rendszer vonatkozásában, amiben Kína mellett Oroszország is jelentős szerepet játszana. Trump erre mondta korábban, hogy aki elbúcsúzik a dollártól, az százszázalékos vámra számíthat

– hangsúlyozta a szakértő.

Kína fegyverei és az új világrend

Kiszelly Zoltán a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója mellett az azt követő pekingi katonai parádé jelentőségét is kiemelte.

A holnapi pekingi díszszemlén pedig Kína új fegyverei kapnak szerepet, amelyekkel a katonai erőfitogtatás a cél, illetve annak demonstrálása, hogy mennyi ország áll a Nyugattal szemben Kína oldalán

– összegezte a szakértő.

Miközben a világ nagy része Moszkva és Peking felé fordul, Európa magányosan próbálja képviselni saját álláspontját – egyre kevesebb sikerrel.

Borítókép: Putyin Kínában a 2025-ös Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján, valamint a japán agresszió elleni kínai ellenállási háború és a világméretű antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken vesz részt (Fotó: Xinhua/AFP/Huang Jingwen)

