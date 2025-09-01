Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában

Vlagyimir Putyin a találkozón mondott beszédében megismételte: a konfliktus nem „orosz támadás”, hanem a nyugati beavatkozás és az ukrajnai államcsíny következménye. Úgy fogalmazott, hogy tartós béke csak akkor jöhet létre, ha felszámolják a válság „alapvető okait”. Hozzátette: Oroszország nagyra értékeli Kína, India és más partnerek közvetítői szerepét, írta a RIA Novosztyi.

Putyin elszigeteltsége illúzió

Horváth Levente korábbi sanghaji főkonzul, az Eurázsia Központ igazgatója lapunknak elmondta: az, hogy az orosz elnököt ilyen körben fogadják, erősen relativizálja a nyugati narratívát az elszigeteltségéről.

Putyin a 25 éves elnöksége alatt immár huszonnegyedik alkalommal látogat Pekingbe. Ez is mutatja, hogy Kína nemcsak szoros partnere, hanem stratégiai támasza is Oroszországnak

– hangsúlyozta a szakértő.

Horváth Levente szerint India és Kína is igyekszik jó kapcsolatokat ápolni Moszkvával, sőt egymás felé is közelednek, miközben Washington úgy tűnik, India helyett inkább Pakisztánnal keres új együttműködést.

Ez egyfajta geopolitikai sakktábla, ahol az Egyesült Államok Kína és India közötti törésvonalat próbálja kihasználni. De több mint két évtizedes hátrányból indul

– mutatott rá a szakértő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 2025-ös államfőinek tanácskozásának kezdete előtt Tiencsinben, Kínában, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtószolgálat)

A Sanghaji Együttműködési Szervezet tanácskozása augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik Tiencsinben, több mint húsz ország részvételével. A SCO 2001-ben alakult, tagjai között van India, Irán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Pakisztán, Üzbegisztán és Belarusszia. Megfigyelő országok: Afganisztán és Mongólia; partnerországok: Örményország, Azerbajdzsán, Kambodzsa, Nepál, Srí Lanka, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek.

A fél világ egy asztalnál

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) találkozójára 26 állam képviselői érkeztek, amely szinte egész Ázsiát lefedi. Nemcsak a tíz tagország, hanem Indonézia, Malajzia és Laosz képviselői is jelen vannak. A résztvevők országai együttesen a világ GDP-jének mintegy egyharmadát adják.

Ez már nem csupán gazdasági fórum, hanem biztonságpolitikai és kulturális együttműködés is, amely alternatívát kínál az amerikai vezette egypólusú világrenddel szemben

– mondta Horváth Levente.

Hozzátette: az SCO, a BRICS és az Egy övezet, egy út kezdeményezés együtt egy olyan új civilizációs térképet rajzolnak, amelyben a Nyugat hegemóniája látványosan meginog.

A csúcstalálkozót követően a résztvevők Pekingben tekinthetik meg a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulójára szervezett nagyszabású katonai felvonulást. A szerb elnök mellett az Európai Uniót ott vezetői szinten egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli.