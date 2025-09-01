PutyinKínaModiSanghaji Együttműködési Szervezetegyüttműködés

Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában

Tiencsinben tartják a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját, ahol a világpolitika keleti pólusának szinte minden jelentős szereplője megjelent. Hszi Csin-ping kínai államfő mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai kormányfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is jelen van. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a találkozó politikai üzenete világos: Ázsia egyre inkább saját hatalmi központként lép fel az euroatlanti renddel szemben.

Szabó István
2025. 09. 01. 11:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balról elöl) Narendra Modi indiai miniszterelnökkel (középen) és Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélget a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, 2025. szeptember 1-jén Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
Bár a csúcstalálkozó fő napirendje a gazdasági és biztonsági együttműködés, nem kerülhető meg az orosz–ukrán háború kérdése. Zelenszkij ukrán elnök a találkozó előtt telefonon egyeztetett Modival, jelezve: Kijev is figyelemmel kíséri, milyen irányba mozdulnak a tárgyalások.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: AFP/Szergej Bobilev)

Vlagyimir Putyin a találkozón mondott beszédében megismételte: a konfliktus nem „orosz támadás”, hanem a nyugati beavatkozás és az ukrajnai államcsíny következménye. Úgy fogalmazott, hogy tartós béke csak akkor jöhet létre, ha felszámolják a válság „alapvető okait”. Hozzátette: Oroszország nagyra értékeli Kína, India és más partnerek közvetítői szerepét, írta a RIA Novosztyi.

Putyin elszigeteltsége illúzió

Horváth Levente korábbi sanghaji főkonzul, az Eurázsia Központ igazgatója lapunknak elmondta: az, hogy az orosz elnököt ilyen körben fogadják, erősen relativizálja a nyugati narratívát az elszigeteltségéről.

Putyin a 25 éves elnöksége alatt immár huszonnegyedik alkalommal látogat Pekingbe. Ez is mutatja, hogy Kína nemcsak szoros partnere, hanem stratégiai támasza is Oroszországnak

– hangsúlyozta a szakértő.

Horváth Levente szerint India és Kína is igyekszik jó kapcsolatokat ápolni Moszkvával, sőt egymás felé is közelednek, miközben Washington úgy tűnik, India helyett inkább Pakisztánnal keres új együttműködést.

Ez egyfajta geopolitikai sakktábla, ahol az Egyesült Államok Kína és India közötti törésvonalat próbálja kihasználni. De több mint két évtizedes hátrányból indul

– mutatott rá a szakértő.

TIANJIN, CHINA - SEPTEMBER 01: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ' KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Russian President Vladimir Putin and India's Prime Minister Narendra Modi seen before the start of the meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit 2025 in Tianjin, China on September 01, 2025. Kremlin Press Service / Anadolu (Photo by Kremlin Press Service / Anadolu via AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 2025-ös államfőinek tanácskozásának kezdete előtt Tiencsinben, Kínában, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtószolgálat)

A Sanghaji Együttműködési Szervezet tanácskozása augusztus 31. és szeptember 1. között zajlik Tiencsinben, több mint húsz ország részvételével. A SCO 2001-ben alakult, tagjai között van India, Irán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán, Pakisztán, Üzbegisztán és Belarusszia. Megfigyelő országok: Afganisztán és Mongólia; partnerországok: Örményország, Azerbajdzsán, Kambodzsa, Nepál, Srí Lanka, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek.

A fél világ egy asztalnál

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) találkozójára 26 állam képviselői érkeztek, amely szinte egész Ázsiát lefedi. Nemcsak a tíz tagország, hanem Indonézia, Malajzia és Laosz képviselői is jelen vannak. A résztvevők országai együttesen a világ GDP-jének mintegy egyharmadát adják.

Ez már nem csupán gazdasági fórum, hanem biztonságpolitikai és kulturális együttműködés is, amely alternatívát kínál az amerikai vezette egypólusú világrenddel szemben

– mondta Horváth Levente. 

Hozzátette: az SCO, a BRICS és az Egy övezet, egy út kezdeményezés együtt egy olyan új civilizációs térképet rajzolnak, amelyben a Nyugat hegemóniája látványosan meginog.

A csúcstalálkozót követően a résztvevők Pekingben tekinthetik meg a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulójára szervezett nagyszabású katonai felvonulást. A szerb elnök mellett az Európai Uniót ott vezetői szinten egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök képviseli.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (on screens) attends the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit in Tianjin on September 1, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján 26 ország képviselői vesznek részt (Fotó: AFP/Szergej Bobilev)

Putyin–Modi: különleges partnerség

A találkozó margóján Putyin és Modi hivatalos kétoldalú tárgyalást is folytatott, amelyen az orosz elnök „különleges, privilegizált stratégiai partnerségként” jellemezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát. A két vezető egyórás megbeszélés után hangsúlyozta: az együttműködés mindkét ország számára kiemelten fontos.

Új korszak küszöbén

A kínai csúcstalálkozó legfontosabb üzenete, hogy a világ többpólusúvá vált.

Más gondolkodásmód, történelmi és hagyományok jellemzik őket amik egyben össze is kötik ezeket az országokat

– összegezte Horváth Levente.

A nyugati szankciókkal sújtott Oroszország, a globális kihívásokat saját képére formálni kívánó Kína, valamint a független szerepet kereső India és a velük szövetséges államok új hatalmi centrumot alkotnak. Ez az erőközpont már nemcsak a gazdasági mutatók, hanem a politikai és katonai szimbolika szintjén is a Nyugat kihívójává vált.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (balról elöl) Narendra Modi indiai miniszterelnökkel (középen) és Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszélget a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján Tiencsinben, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)


 


 

