Hszi Csin-ping kínai elnök arra szólította fel a térség vezetőit, hogy vessenek véget a „hidegháborús szemléletnek”. A felhívást egy olyan biztonsági szervezet csúcstalálkozóján tette, amelyet Peking a Nyugat vezette világrend alternatívájaként emlegetett, írja az Origo.
Döbbenetes kijelentést tett Hszi Csin-ping, ez fordulatot hozhat a világban
Hszi Csin-ping kínai elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján arra szólította fel a részt vevő országok vezetőit, hogy ellenezzék a „hidegháborús szemléletet”. A Tiencsinben zajló csúcstalálkozón Hszi Csin-ping a világ egyre zavarosabb nemzetközi helyzetére figyelmeztetett, igazságosabb globális irányítás szükségességét hangsúlyozta, és komoly pénzügyi támogatást ígért a szervezet tagállamainak.
Hétfőn, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján tartott beszédében Hszi arra figyelmeztetett, hogy a tagállamok egyre összetettebb biztonsági és fejlesztési kihívásokkal néznek szembe, miközben a világ egyre kaotikusabbá válik.
A kínai elnök a világ „egyenlő és rendezett multipolarizációját” sürgetve hangsúlyozta:
a szervezetnek egy „igazságosabb és méltányosabb globális irányítási rendszer” megteremtésére kell törekednie.
Hszi azt is bejelentette, hogy Kína idén kétmilliárd jüan (280 millió dollár) támogatást nyújt a tagországoknak, valamint további tízmilliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt biztosít egy SCO bankkonzorcium számára.
Ki kell használnunk a hatalmas piac előnyeit… a kereskedelem és a befektetések megkönnyítésének érdekében
– hangsúlyozta Hszi.
A kétnapos SCO-csúcstalálkozón, amely vasárnap kezdődött a kínai Tiencsinben, több mint húsz világvezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Maszúd Peszeskján iráni elnök és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök.
A Sanghaji Együttműködési Szervezetet 2001-ben hozták létre hat eurázsiai ország – Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán – kezdeményezésére. Azóta a szervezet tíz állandó tagra bővült, és további 16 ország vesz részt párbeszéd- vagy megfigyelőpartnerként.
Elemzők szerint Kína a mostani csúcstalálkozót arra kívánja felhasználni, hogy a Nyugat, különösen az Egyesült Államok vezette világrend alternatíváját népszerűsítse, valamint rendezze kapcsolatait Indiával azóta, hogy Donald Trump elnöksége alatt jelentősen átalakult a geopolitikai környezet.
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (AFP)
