Döbbenetes kijelentést tett Hszi Csin-ping, ez fordulatot hozhat a világban

Hétfőn, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján tartott beszédében Hszi arra figyelmeztetett, hogy a tagállamok egyre összetettebb biztonsági és fejlesztési kihívásokkal néznek szembe, miközben a világ egyre kaotikusabbá válik.

A kínai elnök a világ „egyenlő és rendezett multipolarizációját” sürgetve hangsúlyozta:

a szervezetnek egy „igazságosabb és méltányosabb globális irányítási rendszer” megteremtésére kell törekednie.

Hszi azt is bejelentette, hogy Kína idén kétmilliárd jüan (280 millió dollár) támogatást nyújt a tagországoknak, valamint további tízmilliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt biztosít egy SCO bankkonzorcium számára.

Ki kell használnunk a hatalmas piac előnyeit… a kereskedelem és a befektetések megkönnyítésének érdekében

– hangsúlyozta Hszi.

A kétnapos SCO-csúcstalálkozón, amely vasárnap kezdődött a kínai Tiencsinben, több mint húsz világvezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Maszúd Peszeskján iráni elnök és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök.