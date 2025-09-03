BrüsszelEgyesült Államokbírósági döntésMagyarországgyermekvédelmi törvény

Brüsszel csúnyán elbukott, Magyarország érvei igazolódtak

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága történelmi döntést hozott a gyermekek nevelésének kérdésében. A Mahmoud kontra Taylor ügy ítélete szerint a szülők vallási és filozófiai meggyőződését az államnak kötelessége tiszteletben tartani. Ez a logika szembesíti Brüsszelt Magyarországgal, amelynek gyermekvédelmi törvényét az Európai Bizottság támadja.

Wiedermann Béla
2025. 09. 03. 12:32
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A washingtoni ítélet középpontjában a gyermekek védelme és a szülők jogainak elismerése áll. A bíróság kimondta, hogy a szülőket nem lehet arra kényszeríteni, hogy gyermekeiket az iskolák ideológiai kísérleteinek vessék alá. „A gyermekek vallási meggyőződés szerinti nevelése, mint minden vallási gyakorlat, az alkotmány bőkezű védelmét élvezi” – áll a döntésben.

Az amerikai döntés újabb pofont jelent Brüsszel számára, Magyarország álláspontja a gyermekvédelem ügyében megerősödött.
Az amerikai döntés újabb pofont jelent Brüsszel számára, Magyarország álláspontja a gyermekvédelem ügyében megerősödött (Fotó: AFP)

Ez a gondolatmenet egyértelműen összecseng Magyarország gyermekvédelmi törvényének alapelveivel, amely a család elsődleges nevelési jogát kívánja biztosítani. 

A jogszabály tiltja a nemváltás és a homoszexualitás népszerűsítését az iskolákban és a kiskorúak számára elérhető médiában.

Brüsszel és a magyar törvény

Az Európai Bizottság ezt a szabályozást diszkriminatívnak bélyegzi, és az Európai Bíróság előtt támadta meg. Brüsszel szerint a törvény sérti a szabad szolgáltatásnyújtás és a megkülönböztetés-mentesség elvét, míg Magyarország hangsúlyozza: 

A gyermek érdeke mindenek felett áll, a szülők joga pedig elsőbbséget élvez az ideológiai kényszerrel szemben.

A magyar érvelés szerint a törvény nem felnőttek jogait korlátozza, hanem a kiskorúakat védi. 

Az alkotmány és az uniós jog is kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van olyan védelemhez és gondoskodáshoz, amely biztosítja jólétüket.

Párhuzam Amerikával és Lengyelországgal

Az Egyesült Államokban a szülők tiltakozása az iskolai LMBTQ-témájú tananyag ellen vezetett az ítélethez, amely precedenst teremthet Európa számára is. A magyar törvény ugyan általános tilalommal él, de a cél azonos: 

Megóvni a gyermekeket az ideológiai kényszertől.

Lengyelországban szintén vita zajlik az iskolai tananyag körül. A lengyel alkotmány egyértelműen rögzíti a szülők elsődleges jogát a nevelésben, de a kormányzati törekvések az „antidiszkriminációs” tananyag kötelezővé tételére komoly ellenállást váltanak ki. 

A Mahmoud kontra Taylor ügy ítélete itt is hivatkozási alap lehet, véli a véleménycikkében Marcin Romanowski, a lengyel parlament száműzött képviselője és a budapesti Magyar–Lengyel Szabadság Intézetének igazgatója.

A vita nem pusztán jogi, hanem társadalmi kérdés. A legfelsőbb bíróság döntése rávilágít arra, hogy a semlegesnek nevezett állami ideológia gyakran egy sajátos világnézet erőltetését takarja. 

Magyarország és Lengyelország szerint a valódi semlegesség azt jelenti, hogy a gyermekek nevelését nem vonják ki a család kezéből, és nem teszik őket kísérleti alanyokká az állami oktatásban.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Google News
