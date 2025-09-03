Brüsszel csúnyán elbukott, Magyarország érvei igazolódtak

A washingtoni ítélet középpontjában a gyermekek védelme és a szülők jogainak elismerése áll. A bíróság kimondta, hogy a szülőket nem lehet arra kényszeríteni, hogy gyermekeiket az iskolák ideológiai kísérleteinek vessék alá. „A gyermekek vallási meggyőződés szerinti nevelése, mint minden vallási gyakorlat, az alkotmány bőkezű védelmét élvezi” – áll a döntésben.

Az amerikai döntés újabb pofont jelent Brüsszel számára, Magyarország álláspontja a gyermekvédelem ügyében megerősödött (Fotó: AFP)

Ez a gondolatmenet egyértelműen összecseng Magyarország gyermekvédelmi törvényének alapelveivel, amely a család elsődleges nevelési jogát kívánja biztosítani.

A jogszabály tiltja a nemváltás és a homoszexualitás népszerűsítését az iskolákban és a kiskorúak számára elérhető médiában.