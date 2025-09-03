Zelenszkij elárulta, mit tervez Putyin ellen

„Az éjszaka folyamán országszerte több tucat lakóház rongálódott meg. A tűzoltási munkálatok továbbra is zajlanak. Ezek jelképes orosz csapások: Putyin büntetlenségét fitogtatja. Ez pedig mindenképpen világos választ követel. Oroszország kizárólag azért folytatja ezt az agressziót, mert hiányzik a kellő nyomás, elsősorban a háborús gazdaságára” – mondta Zelenszkij, számol be az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több nemzetközi találkozó megtartását jelentette be (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)