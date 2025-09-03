Volodimir ZelenszkijOroszországUkrajnaDániaorosz-ukrán háborútalálkozó

Zelenszkij elárulta, mit tervez Putyin ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több nemzetközi találkozót jelentett be, amelyek célja Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozása.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 12:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
„Az éjszaka folyamán országszerte több tucat lakóház rongálódott meg. A tűzoltási munkálatok továbbra is zajlanak. Ezek jelképes orosz csapások: Putyin büntetlenségét fitogtatja. Ez pedig mindenképpen világos választ követel. Oroszország kizárólag azért folytatja ezt az agressziót, mert hiányzik a kellő nyomás, elsősorban a háborús gazdaságára” – mondta Zelenszkij, számol be az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több nemzetközi találkozó megtartását jelentette be (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több nemzetközi találkozó megtartását jelentette be (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Hozzátette, hogy a következő napokban partnereivel a fokozottabb nyomásgyakorlás szükségességéről egyeztet majd – írja az RBK-Ukrajina.

Néhány órán belül Dániában kerül sor az Ukrajna, Észak-Európa és a balti államok vezetőinek csúcstalálkozójára, ahol jelentős támogatást készítünk elő Ukrajna számára. Ma este Franciaországban kétoldalú tárgyalás vár rám, ahol összehangoljuk erőfeszítéseinket. Emellett dolgozunk a koalíció megerősítésén, valamint új lépések előkészítésén az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban

– emelte ki az ukrán elnök.

Orosz támadás érte Ukrajnát

Szeptember 3-án éjjel Oroszország újabb összehangolt támadást indított Ukrajna ellen: stratégiai bombázókról indított cirkálórakétákkal, „Kalibr” rakétákkal és drónokkal csaptak le több régióra.

Hmelnickij térségében lakóházak, oktatási intézmények, közművek és más létesítmények rongálódtak meg, emellett az áramszolgáltatásban és a közlekedésben is fennakadások voltak.

Az orosz erők az éjszaka összesen 502 drónt és 24 rakétát indítottak Ukrajna ellen, amelyek közül az ukrán légvédelem 451-et sikeresen megsemmisített.

