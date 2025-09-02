Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén

Halálos dróntámadás Kijev megyében

Kijev megyében az orosz drónok a Bila Cerkva várost támadták, egy ember életét vesztette, többeket pedig sérülésekkel szállítottak el – mondta Volodimir Vovkotrub, a városi tanács titkára. A csapás következtében tűz keletkezett, amelyet Mikola Kalasnyik megyei kormányzó tájékoztatása szerint már eloltottak. A romok között, egy garázsban egy férfi holttestére bukkantak.

Szumi városában, Ukrajna északkeleti részén orosz drónok csaptak le ipari létesítményekre, amelyekben nagy tűz keletkezett – írta Telegramon Oleh Hrihorov, a megye kormányzója. Artem Kobzar ideiglenes polgármester közölte, hogy két detonáció egy óvoda közelében történt. Később Szerhij Krivosenko, a Szumi Katonai Közigazgatás vezetője hozzátette, hogy a támadás következtében egy piac épülete elpusztult, négy lakóházban károk keletkeztek és mintegy ötven ablak kitört. A támadásban többen megsérültek, köztük egy gyermek is.