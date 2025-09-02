Szeptember 2-án kora hajnalban az orosz hadsereg dróntámadásokat hajtott végre három ukrán megyében – Odesszában, Szumiban és Kijevben, számolt be az Origo. A rajtaütések emberéleteket követeltek, valamint a civil infrastruktúrában is pusztítást okoztak – írja a The Kyiv Independent.
Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén
Az ukrán területeket éjszakai ismét orosz drónok támadták, amelyek Kijev, Szumi és Odessza megyékre is kiterjedtek. A dróntámadások tüzet idéztek elő, több civil létesítmény megsérült, és emberéleteket is követelt. Szumiban egy piac épülete teljesen elpusztult, a sebesültek között pedig gyerek is van, míg Kijev mellett, Bila Cerkvánál egy ember életét vesztette. Odesszában az orosz csapások a kikötői létesítményeket sújtották, de ott nem számoltak be halálos áldozatról.
Halálos dróntámadás Kijev megyében
Kijev megyében az orosz drónok a Bila Cerkva várost támadták, egy ember életét vesztette, többeket pedig sérülésekkel szállítottak el – mondta Volodimir Vovkotrub, a városi tanács titkára. A csapás következtében tűz keletkezett, amelyet Mikola Kalasnyik megyei kormányzó tájékoztatása szerint már eloltottak. A romok között, egy garázsban egy férfi holttestére bukkantak.
Szumi városában, Ukrajna északkeleti részén orosz drónok csaptak le ipari létesítményekre, amelyekben nagy tűz keletkezett – írta Telegramon Oleh Hrihorov, a megye kormányzója. Artem Kobzar ideiglenes polgármester közölte, hogy két detonáció egy óvoda közelében történt. Később Szerhij Krivosenko, a Szumi Katonai Közigazgatás vezetője hozzátette, hogy a támadás következtében egy piac épülete elpusztult, négy lakóházban károk keletkeztek és mintegy ötven ablak kitört. A támadásban többen megsérültek, köztük egy gyermek is.
További Külföld híreink
Odessza megyében, Dél-Ukrajnában az Izmaili Járási Közigazgatás szerint az orosz drónok a kikötői létesítményeket vették célba, amelyekben szintén tüzek alakultak ki.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a háború lezárása kapcsán Zelenszkij szorult helyzetben van, és nincs jó megoldás.
Borítókép: Folyik a dróntámadás romjainak eltakarítása (Fotó: AFP)
