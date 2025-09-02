A britek szerint lassú az orosz előrenyomulás

Brit fegyverekkel is harcol az ukrán hadsereg (Fotó: AFP)

Oroszország ugyanakkor a háború kezdete óta egyetlen stratégiai célkitűzését sem érte el, elvesztett viszont több mint tízezer harckocsit és páncélozott járművet, a kormányzati kiadások 40 százalékát fordítja a háború finanszírozására, miközben az infláció 9 százalék, a kamatszint pedig 18 százalék - mondta hétfői alsóházi tájékoztatásában a brit védelmi miniszter.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk a brit védelmi tárca idén nyáron jelentette be, hogy Nagy-Britannia jelentős mértékben növeli az Ukrajnának nyújtott katonai támogatását.