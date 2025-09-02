John Healey, aki a nyári szünet utáni első parlamenti ülésnapon tájékoztatta az alsóház képviselőit az ukrajnai helyzetről, kijelentette: az ukrajnai frontokon folytatódnak a heves összecsapások, és az orosz erők az elmúlt két hétben előrenyomultak a donyecki terület északi térségeiben. Az orosz hadsereg ugyanakkor továbbra is csak csekély területi nyereségeket tud elérni, és ezért is hatalmas árat kell fizetnie – fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.
A britek szerint lassú az orosz előrenyomulás
A brit katonai hírszerzés szerint több évre is szüksége lenne Oroszországnak ahhoz, hogy elfoglalja a Donyec-medencét.
John Healey elmondta: a brit katonai hírszerzés legfrissebb helyzetértékelése alapján elvégzett becslések szerint az orosz fegyveres erők január óta észlelhető előrenyomulási üteme mellett további 4,4 évbe telne a Donyec-medence teljes elfoglalása, és az ehhez szükséges hadműveletekben csaknem kétmillió további orosz katona esne el vagy sérülne meg.
A brit katonai hírszerzés nemrégiben ismertetett előző becslése szerint meghaladta az egymilliót az ukrajnai hadműveletek kezdete óta meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma.
További Külföld híreink
A brit védelmi miniszter hétfő esti parlamenti ismertetésében kiemelte:
Nagy-Britannia az idén minden eddiginél több, 4,5 milliárd font (2055 milliárd forint) értékű katonai támogatást nyújt Ukrajnának.
Healey elmondta azt is, hogy az ukrajnai védelmi kontaktcsoport júliusi ülése óta – amelyen döntés született az Ukrajnának szánt katonai szállítmányok felgyorsításáról – London csaknem ötmillió lőszert, hozzávetőleg 60 ezer tüzérségi lövedéket és rakétát, 2500 személyzet nélküli harctéri eszközt, valamint kétszáz légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszert szállított Ukrajnának.
További Külföld híreink
Oroszország ugyanakkor a háború kezdete óta egyetlen stratégiai célkitűzését sem érte el, elvesztett viszont több mint tízezer harckocsit és páncélozott járművet, a kormányzati kiadások 40 százalékát fordítja a háború finanszírozására, miközben az infláció 9 százalék, a kamatszint pedig 18 százalék - mondta hétfői alsóházi tájékoztatásában a brit védelmi miniszter.
Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk a brit védelmi tárca idén nyáron jelentette be, hogy Nagy-Britannia jelentős mértékben növeli az Ukrajnának nyújtott katonai támogatását.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Amerika odacsap az oroszoknak?
A pénzügyminiszter szerint semmi nincs kizárva.
Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni
A szélesebb együttműködésről tárgyalt a két ország.
Legalább ezer halottja van a földcsuszamlásnak + videó
A falu lakói közül csak egy ember maradt életben.
Babis üzent a támadás után
Támadás érte egy választási rendezvényen a cseh politikust.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Amerika odacsap az oroszoknak?
A pénzügyminiszter szerint semmi nincs kizárva.
Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni
A szélesebb együttműködésről tárgyalt a két ország.
Legalább ezer halottja van a földcsuszamlásnak + videó
A falu lakói közül csak egy ember maradt életben.
Babis üzent a támadás után
Támadás érte egy választási rendezvényen a cseh politikust.