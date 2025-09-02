Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

háborúszudánföldcsuszamlás

Legalább ezer halottja van a földcsuszamlásnak + videó

Legalább ezren meghaltak egy földcsuszamlásban, amely elpusztított egy falut a nyugat-szudáni Marra-hegységben, és csak egy túlélő maradt – közölte hétfőn este a nyugati Dárfúr régió területét ellenőrző Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 02. 6:34
Szudáni nők humanitárius segélyt kapnak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban (Fotó: AFP)
Szudáni nők humanitárius segélyt kapnak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tájékoztatás szerint hatalmas és pusztító földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést. A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában. 

A falu „most már teljesen a földdel lett egyenlővé" – számolt be a mozgalom.

A szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között Észak-Dárfúrban dúló háború elől menekülve a lakosok a Marra-hegység területén kerestek menedéket, ahol azonban nincs elegendő élelmiszer és gyógyszer.

A két éve dúló polgárháború következtében a lakosság több mint fele éhínségtől szenved, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben Észak-Dárfúr fővárosa, al-Fasir is tűz alatt áll.

Borítókép: Szudáni nők humanitárius segélyt kapnak egy nemzetközi szervezetek által működtetett központban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.