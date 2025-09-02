Legalább ezer halottja van a földcsuszamlásnak + videó

A tájékoztatás szerint hatalmas és pusztító földcsuszamlás sújtotta Taraszin települést. A szervezet az ENSZ-hez és a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult segítségért az áldozatok, férfiak, nők és gyermekek holttesteinek megtalálásában.

كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.

الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس…

A falu „most már teljesen a földdel lett egyenlővé" – számolt be a mozgalom.

At least 1,000 were killed in a landslide that destroyed a village in the Marra Mountains area of western Sudan, leaving only one survivor. #PrayForSudan #Sudan #Landslide

The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall

The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall, the… — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 2, 2025