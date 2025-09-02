Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Andrej BabisANOminiszterelnök

Babis üzent a támadás után

A cseh ANO párt elnöke lemondta programját az Olomouci régióban. Andrej Babis azután üzent az X-en, hogy támadás érte egy választási rendezvényen. A történtekre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált.

Kozma Zoltán
2025. 09. 02. 6:15
Andrej Babis (Fotó: AFP)
Andrej Babis, a cseh ANO párt elnöke X-en tette közzé, hogy egészségi állapota miatt kénytelen lemondani a programját az Olomouci régióban. A volt cseh miniszterelnök megköszönte támogatóinak az aggódást, és biztosította őket, hogy várhatóan rendbe jön.

Andrej Babis pártja a legnépszerűbb Csehországban (Fotó: AFP)
Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem rendben leszek

 – írta Babis a közösségi médiában. 

Hozzátette: 

Még további vizsgálati eredményekre várok, de az orvosok pihenést javasoltak, ezért sajnos legalább az olomouci programot le kell mondanom.

Babis elnézést kért mindazoktól, akik szerettek volna találkozni vele, de biztosította őket, hogy kollégái jelen lesznek a helyszínen.

Babist megütötték

Mint arról lapunk korábban beszámolt, a cseh ANO párt elnökét egy választási gyűlésen Dobrá településen, Ostrava közelében érte támadás. A gyűlés egyik résztvevője mankójával fejbe verte őt. A rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot is indított, a politikust pedig kórházba szállították.

A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, és az ügyet rendbontásként vizsgálják. Az incidens után keletkezett zűrzavarban egy asszony is könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen lévő mentők látták el.

Karel Havlícek, az ANO alelnöke szerint az Andrej Babis elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye.

Bármiféle erőszak elfogadhatatlan

 – reagált a történtekre Vít Rakusan belügyminiszter. Hasonlóan elítélte a történteket Petr Fiala miniszterelnök is. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök X-bejegyzésben reagált arra, hogy Andrej Babist, a cseh ANO párt elnökét és korábbi kormányfőt egy választási rendezvényen megtámadták. 

Szlovákia után az erőszak a cseh politikába is beszivárgott. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredmény. De nem fogják megállítani. Folytatja, és meg fogja nyerni a választásokat! Jobbulást, barátom!

– tette hozzá.

A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.
