Éjszakai dróntámadások Ukrajnában – öt ember megsebesült, lakóházak dőltek romba

Ukrajna ismét súlyos éjszakát élt át, orosz drón- és rakétatámadások érték az ország több régióját, jelentette az Origo. Az ukrán hatóságok beszámolói szerint Nyugat- és Közép-Ukrajnában szinte minden megyében megszólaltak a szirénák – írja a The Kyiv Independent.

Donyecki terület, Ukrajna (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

A legsúlyosabb károkról a Kirovohradi területen fekvő Znamianka városából érkeztek hírek, ahol öt ember megsérült, és 28 lakóépület semmisült meg a becsapódások következtében.