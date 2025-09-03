Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Ukrajnaorosz támadásrakétalégvédelemdrónorosz-ukrán háború

Éjszakai dróntámadások Ukrajnában – öt ember megsebesült, lakóházak dőltek romba

Oroszország az éjjel ismét drónokkal és rakétákkal csapott le az ország különböző városaira. A közép-ukrajnai Znamiankában öt ember megsérült, több mint húsz épület megsemmisült. Robbanásokat jelentettek Kijevből és Nyugat-Ukrajna számos településéről is, miközben országszerte légiriadót rendeltek el.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:44
Az ukrán légvédelem orosz drónokat lő le az Ukrajna elleni éjszakai, tömeges drón- és rakétatámadások során 2025. szeptember 3-án Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna ismét súlyos éjszakát élt át, orosz drón- és rakétatámadások érték az ország több régióját, jelentette az Origo. Az ukrán hatóságok beszámolói szerint Nyugat- és Közép-Ukrajnában szinte minden megyében megszólaltak a szirénák – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna
Donyecki terület, Ukrajna (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

A legsúlyosabb károkról a Kirovohradi területen fekvő Znamianka városából érkeztek hírek, ahol öt ember megsérült, és 28 lakóépület semmisült meg a becsapódások következtében.

Helyi idő szerint kora reggel Kijevben is robbanásokat hallottak, a főváros külvárosában, Vishorodban pedig egy lelőtt drón okozott tüzet egy lakóépületben. Személyi sérülésről itt nem érkezett jelentés. A nyugat-ukrajnai Lvivből, Kalusból, Hmelnickijből, Luckból és Rivnéből szintén detonációkról és a légvédelem tevékenységéről számoltak be.

 

A támadások újabb hullámát szenvedte el Ukrajna, miközben Moszkva hivatalosan továbbra is késznek mutatkozik a béketárgyalásokra. Az elmúlt hetekben azonban az orosz hadsereg fokozta a városok elleni légicsapásokat, amelyek súlyos civil áldozatokat követeltek. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban közölte: az augusztus végi kijevi támadás halálos áldozatainak száma már 25-re emelkedett. Augusztus 30-án Zaporizzsjában egy újabb rakétacsapásban egy ember meghalt, több mint harmincan megsérültek. 

Az amerikai reakció sem maradt el: Donald Trump elnök szeptember 3-án nyíltan „csalódottságát” fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz vezetővel szemben, ugyanakkor nem vezettek be újabb szankciókat Moszkvával szemben, annak ellenére, hogy a korábban meghirdetett határidő szeptember 2-án lejárt.

Borítókép: Az ukrán légvédelem orosz drónokat lő le az Ukrajna elleni éjszakai, tömeges drón- és rakétatámadások során 2025. szeptember 3-án (Fotó: AFP)

 

add-square Orosz–ukrán háború

Moszkva beszámolt az Ukrajnával és Amerikával folytatott tárgyalásokról

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu