Éjszakai dróntámadások Ukrajnában – öt ember megsebesült, lakóházak dőltek romba

Ukrajna ismét súlyos éjszakát élt át, orosz drón- és rakétatámadások érték az ország több régióját, jelentette az Origo. Az ukrán hatóságok beszámolói szerint Nyugat- és Közép-Ukrajnában szinte minden megyében megszólaltak a szirénák – írja a The Kyiv Independent.
A legsúlyosabb károkról a Kirovohradi területen fekvő Znamianka városából érkeztek hírek, ahol öt ember megsérült, és 28 lakóépület semmisült meg a becsapódások következtében.
Helyi idő szerint kora reggel Kijevben is robbanásokat hallottak, a főváros külvárosában, Vishorodban pedig egy lelőtt drón okozott tüzet egy lakóépületben. Személyi sérülésről itt nem érkezett jelentés. A nyugat-ukrajnai Lvivből, Kalusból, Hmelnickijből, Luckból és Rivnéből szintén detonációkról és a légvédelem tevékenységéről számoltak be.