A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Bukik az uniós migrációs paktum

Az európai nemzetállamok szemmel láthatóan és a gyakorlat szerint sem tartják az illegális bevándorlás megoldásának a migrációs paktumot – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 03. 10:04
Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
Bakondi György hangsúlyozta, a tavaly elfogadott paktum két éven belül lép hatályba, az erről szóló végrehajtási tervet pedig épp a közelmúltban kellett felterjeszteniük a tagállamoknak a brüsszeli központba. Ez a felterjesztés szó is „jól hangzik", vagyis nem egyenlő európai szuverén államok szövetségéről, hanem egy központról beszélünk, amelynek be kell adni a terveket, és ha ezt nem teszik meg a tagállamok, akkor büntetést kapnak – hangoztatta a főtanácsadó. Megjegyezte, a huszonhét tagállamból kilencen küldték fel a tervüket, a többiek nem készítették el, vagyis a nemzetállamok szemmel láthatóan és a gyakorlat által mutatottan nem találják megoldásnak azt, amit a migrációs paktum tartalmaz.

Angela Merkelt éltető migránsok. A migráció nem hozott jót Európának Fotó: PETER KOHALMI / AFP
Angela Merkelt éltető migránsok. A migráció nem hozott jót Európának (Fotó: AFP/Peter Kohalmi)

Az Angela Merkel korábbi német kancellár tíz évvel ezelőtti, az illegális migrációval kapcsolatos híres kijelentésével kapcsolatban Bakondi György rámutatott: a „meg tudjuk csinálni" politikai kijelentés volt és nem felelt meg az akkori helyzetnek, a szír polgárháborús helyzet miatt az onnan menekülő szírek befogadására és hazatérésükig történő megoltalmazására irányuló terv nem sikerült.

Napvilágra került a Soros-terv, amivel évi egymillió illegális bevándorlót szeretnének behozni, ezzel pedig leginkább a magukat szírnek valló, nem csak a háború elől menekülő tömegek érkeztek Európába okmányok nélkül, aktivizálódtak az embercsempész bandák, majd kialakultak a migrációs útvonalak Spanyolország, Olaszország és a Balkán felé – idézte fel a főtanácsadó.

Hozzátette: a Soros-tervnek megfelelően kezdték enyhíteni az állampolgársághoz jutást, támogatták a családegyesítés lehetőségét, ezzel párhuzamosan pedig egyre nehezebbé vált a kitoloncolás és az érkezők kontrollja, így fordulhatott elő, hogy az érkezők között elvegyülve az Iszlám Állam számos terroristája juttathatott be Európába.

Bakondi György (Fotó: MTI)

Rámutatott: a tagállamok lakossága – például Németországban – a kezdeti időszakban támogatta a migránsok érkezését és beilleszkedését, mostanra azonban úgy érzik, hogy túl sokan vannak és változásra van szükség. Az egyik ilyen változás, hogy az Afrikából menekülteket szállító hajók már nem Olaszországba, hanem görög szigetekre tartanak, a másik pedig, hogy egyes tagállamokban megkezdődtek a határkerítés-építések – hangsúlyozta.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, Magyarországot a szerb határra hazai forrásból épített kerítés kapcsán elmarasztalta, a napokban az Ursula von den Leyen bizottsági elnök jelenlétében a lengyel-belarusz határszakaszon átadott kerítésre pedig pénzt adott az Európai Unió. 

Az a kerítés valószínűleg egy jó kerítés, pozitív, ez a mi kerítésünk, ez nem annyira jó, ezt nemhogy nem segítették, nem támogatták, hanem az építése és alkalmazása okán rendszeresen politikai támadásoknak vagyunk kitéve, sőt, újabban most már pénzügyi bírságolásnak is

 – fogalmazott a miniszterelnöki főtanácsadó.

Az EU bevándorláspolitikája egy elhibázott döntés volt (Fotó: MTI)

Amint arról korábban beszámoltunk, Bakondi György szerint az európai uniós tagállamok között már van egy többség a tekintetben, hogy az EU bevándorláspolitikája, benne a migrációs paktummal egy elhibázott döntés volt. Megjegyezte, az illegális migráció hatása Európa-szerte rendkívül negatív, a terrorizmus megjelenése, a közbiztonság romlása, valamint a szociális ellátórendszer feszültségei egyaránt tapasztalhatók. 

