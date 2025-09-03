Bukik az uniós migrációs paktum

Bakondi György hangsúlyozta, a tavaly elfogadott paktum két éven belül lép hatályba, az erről szóló végrehajtási tervet pedig épp a közelmúltban kellett felterjeszteniük a tagállamoknak a brüsszeli központba. Ez a felterjesztés szó is „jól hangzik", vagyis nem egyenlő európai szuverén államok szövetségéről, hanem egy központról beszélünk, amelynek be kell adni a terveket, és ha ezt nem teszik meg a tagállamok, akkor büntetést kapnak – hangoztatta a főtanácsadó. Megjegyezte, a huszonhét tagállamból kilencen küldték fel a tervüket, a többiek nem készítették el, vagyis a nemzetállamok szemmel láthatóan és a gyakorlat által mutatottan nem találják megoldásnak azt, amit a migrációs paktum tartalmaz.

Angela Merkelt éltető migránsok. A migráció nem hozott jót Európának (Fotó: AFP/Peter Kohalmi)

Az Angela Merkel korábbi német kancellár tíz évvel ezelőtti, az illegális migrációval kapcsolatos híres kijelentésével kapcsolatban Bakondi György rámutatott: a „meg tudjuk csinálni" politikai kijelentés volt és nem felelt meg az akkori helyzetnek, a szír polgárháborús helyzet miatt az onnan menekülő szírek befogadására és hazatérésükig történő megoltalmazására irányuló terv nem sikerült.

Napvilágra került a Soros-terv, amivel évi egymillió illegális bevándorlót szeretnének behozni, ezzel pedig leginkább a magukat szírnek valló, nem csak a háború elől menekülő tömegek érkeztek Európába okmányok nélkül, aktivizálódtak az embercsempész bandák, majd kialakultak a migrációs útvonalak Spanyolország, Olaszország és a Balkán felé – idézte fel a főtanácsadó.

Hozzátette: a Soros-tervnek megfelelően kezdték enyhíteni az állampolgársághoz jutást, támogatták a családegyesítés lehetőségét, ezzel párhuzamosan pedig egyre nehezebbé vált a kitoloncolás és az érkezők kontrollja, így fordulhatott elő, hogy az érkezők között elvegyülve az Iszlám Állam számos terroristája juttathatott be Európába.

Bakondi György (Fotó: MTI)

Rámutatott: a tagállamok lakossága – például Németországban – a kezdeti időszakban támogatta a migránsok érkezését és beilleszkedését, mostanra azonban úgy érzik, hogy túl sokan vannak és változásra van szükség. Az egyik ilyen változás, hogy az Afrikából menekülteket szállító hajók már nem Olaszországba, hanem görög szigetekre tartanak, a másik pedig, hogy egyes tagállamokban megkezdődtek a határkerítés-építések – hangsúlyozta.