Bakondi György: Az EU bevándorláspolitikája egy elhibázott döntés

Bakondi György: A kiutasítások nem működnek

A kontinensre érkezett bevándorlók egy része csatlakozott a szervezett bűnözéshez, mert nyelvtudás és megfelelő végzettség hiánya miatt nem tudott bekapcsolódni a mindennapi életbe, vagy igyekszik visszaélni a szociális ellátórendszer gyengeségeivel

– mondta. A főtanácsadó kiemelte, a szociális, a politikai és ideológiai megfontolások okán tulajdonképpen a kiutasítások nem működnek, a határok szűrő szerepe pedig elveszítette jelentőségét. A migrációs paktum továbbra sem a megállítást és az útba indulások megelőzését, hanem az érkezettek kvóták szerinti szétosztását tekinti fő feladatának – tette hozzá. Elmondta, a tagállamoknak pár hete kellett megküldeniük Brüsszelnek azokat a terveket, amelyeket a paktum végrehajtása érdekében egy adott nemzetnek végre kellene hajtania arról, hogy milyen táborokat hoz létre, és azokat mennyi pénzből működteti. Hangsúlyozta, 27 európai uniós tagállamból 9 küldte ezt meg, a többiek nem.

Bakondi György arra is kitért, hogy Ausztriában a bevándorlók szándékosan megbuknak a számukra kötelező német nyelvvizsgán, mert úgy gondolják, jobb a szociális ellátórendszerben maradniuk menekültté nyilvánítottan, mint a végzettségüknek megfelelő munkát keresni, és kevesebb pénzből megélni. A főtanácsadó szerint az ehhez hasonló dolgok és az illegális migráció által Európába hozott konfliktusok „nagyon komoly problémák”, de

ugyanígy nagyon negatív, hogy 1945 óta példátlan módon megjelent újra Európában a nyílt és erőszakos antiszemitizmus százezres tüntetések formájában.

Úgy fogalmazott, hogy olyan nemkívánatos jelenségek váltak általánossá, amelyeknek a visszafordíthatósága erősen kétséges, és a huszonnegyedik órában van Európa, hogy valamit tegyen az európai emberek, az európai értékek, a nemzetállami biztonság érdekében.