Migráns gyilkolt meg egy tinédzsert Amszterdamban

Migráns zaklatott több nőt is a gyilkosság előtt

A rendőrség adatai alapján a férfi napokkal Lisa meggyilkolása előtt is erőszakoskodott. Augusztus 15-én egy nőt megerőszakolt és megvert Amszterdamban, öt nappal korábban pedig egy másik nőt támadott meg.

Az utóbbi áldozat csak akkor jelentkezett, amikor meglátta a Lisa halálával kapcsolatos híreket.

Egy másik nő arról számolt be, hogy ugyanazon a napon, amikor Lisa életét vesztette, egy férfi üldözőbe vette őt.

Hazafelé tartottam a munkából, és amikor befordultam a sarkon, láttam egy normálisnak tűnő férfit, aki azonban utánam kezdett futni

– mondta a De Telegraafnak.

Azt hittem, bántani fog, vagy el akarja venni az e-kerékpáromat vagy a telefonomat. Szerencsére nem ért utol, de még mindig remegek a félelemtől.