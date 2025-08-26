Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Hollandiagyilkosságmigránsbűnözéserőszak

Migráns gyilkolt meg egy tinédzsert Amszterdamban

Egy fiatal lányt holtan találtak meg Amszterdam külvárosában, miután kétségbeesetten próbált segítséget kérni a rendőrségtől. A 17 éves Lisa egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A később azonosított gyanúsított egy migráns, aki nemcsak a lányt ölte meg, de több más nőt is zaklatott és bántalmazott.

Wiedermann Béla
Forrás: V4NA2025. 08. 26. 19:32
Illusztráció Forrás: AFP
A fiatal lány holttestét egy út menti árokban találták meg Amszterdamban, néhány órával azután, hogy eltűnt. Több szúrt seb volt a testén, köztük egy a nyakán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fő gyanúsított egy 22 éves migráns férfi, akit a támadás másnapján egy SWAT-egység fogott el egy amszterdami migránsközpontban. A férfi ellen korábban már több nő is feljelentést tett, írja a V4NA.

Illusztráció: Amszterdamban egy migráns késelte halálra Lisát. Holttestét egy út menti árokban találták meg.
Migráns zaklatott több nőt is a gyilkosság előtt

A rendőrség adatai alapján a férfi napokkal Lisa meggyilkolása előtt is erőszakoskodott. Augusztus 15-én egy nőt megerőszakolt és megvert Amszterdamban, öt nappal korábban pedig egy másik nőt támadott meg. 

Az utóbbi áldozat csak akkor jelentkezett, amikor meglátta a Lisa halálával kapcsolatos híreket.

Egy másik nő arról számolt be, hogy ugyanazon a napon, amikor Lisa életét vesztette, egy férfi üldözőbe vette őt. 

Hazafelé tartottam a munkából, és amikor befordultam a sarkon, láttam egy normálisnak tűnő férfit, aki azonban utánam kezdett futni

– mondta a De Telegraafnak. 

Azt hittem, bántani fog, vagy el akarja venni az e-kerékpáromat vagy a telefonomat. Szerencsére nem ért utol, de még mindig remegek a félelemtől.

Migráns által elkövetett gyilkosság váltott ki tiltakozást

A gyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki Hollandiában. Több százan vettek részt Rotterdamban egy demonstráción, amelyen a nők elleni erőszak ellen emeltek szót. 

A fiatal lányra egyperces néma csenddel emlékeztek az Ajax Amsterdam futballmeccs előtt is, néhány méterre attól a helytől, ahol Lisa holttestét megtalálták.

A történtek nyomán a migránsellenes hangulat is felerősödött az országban. Geert Wilders, a Szabadság Párt vezetője kijelentette, hogy minden menekültkérelmet el kell utasítani, és véget kell vetni a migránsok befogadásának. Wilders így fogalmazott:

Ha Európa nem cselekszik, az afrikai kontinens északi nyúlványa vagy az iszlám világ nyugati peremvidékévé válhat. Most kell lépni!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

