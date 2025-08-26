A fiatal lány holttestét egy út menti árokban találták meg Amszterdamban, néhány órával azután, hogy eltűnt. Több szúrt seb volt a testén, köztük egy a nyakán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fő gyanúsított egy 22 éves migráns férfi, akit a támadás másnapján egy SWAT-egység fogott el egy amszterdami migránsközpontban. A férfi ellen korábban már több nő is feljelentést tett, írja a V4NA.
Migráns gyilkolt meg egy tinédzsert Amszterdamban
Egy fiatal lányt holtan találtak meg Amszterdam külvárosában, miután kétségbeesetten próbált segítséget kérni a rendőrségtől. A 17 éves Lisa egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A később azonosított gyanúsított egy migráns, aki nemcsak a lányt ölte meg, de több más nőt is zaklatott és bántalmazott.
Migráns zaklatott több nőt is a gyilkosság előtt
A rendőrség adatai alapján a férfi napokkal Lisa meggyilkolása előtt is erőszakoskodott. Augusztus 15-én egy nőt megerőszakolt és megvert Amszterdamban, öt nappal korábban pedig egy másik nőt támadott meg.
Az utóbbi áldozat csak akkor jelentkezett, amikor meglátta a Lisa halálával kapcsolatos híreket.
Egy másik nő arról számolt be, hogy ugyanazon a napon, amikor Lisa életét vesztette, egy férfi üldözőbe vette őt.
Hazafelé tartottam a munkából, és amikor befordultam a sarkon, láttam egy normálisnak tűnő férfit, aki azonban utánam kezdett futni
– mondta a De Telegraafnak.
Azt hittem, bántani fog, vagy el akarja venni az e-kerékpáromat vagy a telefonomat. Szerencsére nem ért utol, de még mindig remegek a félelemtől.
Migráns által elkövetett gyilkosság váltott ki tiltakozást
A gyilkosság hatalmas felháborodást váltott ki Hollandiában. Több százan vettek részt Rotterdamban egy demonstráción, amelyen a nők elleni erőszak ellen emeltek szót.
A fiatal lányra egyperces néma csenddel emlékeztek az Ajax Amsterdam futballmeccs előtt is, néhány méterre attól a helytől, ahol Lisa holttestét megtalálták.
A történtek nyomán a migránsellenes hangulat is felerősödött az országban. Geert Wilders, a Szabadság Párt vezetője kijelentette, hogy minden menekültkérelmet el kell utasítani, és véget kell vetni a migránsok befogadásának. Wilders így fogalmazott:
Ha Európa nem cselekszik, az afrikai kontinens északi nyúlványa vagy az iszlám világ nyugati peremvidékévé válhat. Most kell lépni!
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
