Lesújtó brit felmérés: a választók 71 százaléka szerint Starmer kudarcot vallott a határvédelemben

A YouGov közvélemény-kutató intézet a The Times megbízásából készítette el a felmérést, amely világosan mutatja a szakadékot a kormány politikája és a társadalmi elvárások között. A válaszadók 71 százaléka elégedetlen a migránshotelek körüli helyzet kezelésével, sőt még a Munkáspárt saját szavazóinak többsége, 56 százalékuk is úgy látja: a kabinet kudarcot vallott.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a csatornán átkelő migránsokra utalva azt olvassa fel, hogy „Keir Starmer nem fogja megállítani a hajókat” (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A kormány támogatói alig mérhetők: csupán egy százalék gondolja úgy, hogy Starmer „nagyon jól” teljesít ezen a téren, míg a „nem tudom” választ adók aránya is nagyobb, írta a Breitbart.

Farage előretörése

Nem véletlen, hogy a brit közvélemény egyre inkább Nigel Farage Reform UK pártja felé fordul. A párt nemrég átfogó programot mutatott be az illegális migráció ellen: ebben szerepel a migránsok azonnali őrizetbe vétele és gyors kitoloncolása, valamint a Tony Blair-korszakban kiépített emberi jogi bástyák lebontása, amelyek eddig rendre megakadályozták a határozott fellépést.

Plurality of Britons Back Zero Migration, Large-scale Deportationshttps://t.co/oleU2QF5Kr — Breitbart London (@BreitbartLondon) August 6, 2025

A kutatás szerint Farage pártja jelenleg a legalkalmasabb arra, hogy megfékezze a bevándorlást, míg a valaha domináns Konzervatív Párt támogatottsága ezen a téren mindössze hat százalék.

A migráció az első számú ügy

A felmérés arra is rámutatott: a brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés. A megkérdezettek 37 százaléka nevezte meg a migrációt első helyen, messze megelőzve a gazdaságot (25 százalék) és az egészségügyet (7 százalék). A helyzet súlyosságát jelzi, hogy David Blunkett, a Munkáspárt egykori belügyminisztere is éles bírálatot fogalmazott meg. Blunkett szerint Starmernek „radikálisabban” kell fellépnie, különben a kormány teljesen elveszíti a közbizalmat. Mint mondta:

amint az emberekben meggyökeresedik a meggyőződés, hogy a kormány nem ura a helyzetnek, onnantól nagyon nehéz visszaszerezni a bizalmat.

Seven in Ten Britons Disapprove of Leftist Labour Party Government’s Performance https://t.co/493PFXLYOA — Breitbart London (@BreitbartLondon) August 16, 2025

Ironikus módon Blunkett arra is emlékeztetett, hogy a kétezres évek elején a Munkáspárt még próbált szigorítani a menekültügyi rendszeren – ám a kormány akkor elvesztette a bírósági csatát a migránsok ügyvédeivel szemben.