Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

StarmerNagy-BritanniakudarcmélypontNigel Faragehatárvédelemfelmérés

Lesújtó brit felmérés: a választók 71 százaléka szerint Starmer kudarcot vallott a határvédelemben

A britek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a Keir Starmer vezette kormány rosszul végzi a munkáját a határok és a menedékjog terén, derült ki a közvélemény-kutatásokból. A felmérés szerint a britek leginkább Nigel Farage Reform UK pártját tartják alkalmasnak arra, hogy rendet tegyen a kialakult káoszban.

Szabó István
Forrás: Breitbart2025. 08. 26. 18:40
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnökének népszerűsége mélypontra került Fotó: Alberto Pezzali Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A YouGov közvélemény-kutató intézet a The Times megbízásából készítette el a felmérést, amely világosan mutatja a szakadékot a kormány politikája és a társadalmi elvárások között. A válaszadók 71 százaléka elégedetlen a migránshotelek körüli helyzet kezelésével, sőt még a Munkáspárt saját szavazóinak többsége, 56 százalékuk is úgy látja: a kabinet kudarcot vallott.

Starmer
Nigel Farage, a Reform UK vezetője a csatornán átkelő migránsokra utalva azt olvassa fel, hogy „Keir Starmer nem fogja megállítani a hajókat” (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A kormány támogatói alig mérhetők: csupán egy százalék gondolja úgy, hogy Starmer „nagyon jól” teljesít ezen a téren, míg a „nem tudom” választ adók aránya is nagyobb, írta a Breitbart.

Farage előretörése

Nem véletlen, hogy a brit közvélemény egyre inkább Nigel Farage Reform UK pártja felé fordul. A párt nemrég átfogó programot mutatott be az illegális migráció ellen: ebben szerepel a migránsok azonnali őrizetbe vétele és gyors kitoloncolása, valamint a Tony Blair-korszakban kiépített emberi jogi bástyák lebontása, amelyek eddig rendre megakadályozták a határozott fellépést.

A kutatás szerint Farage pártja jelenleg a legalkalmasabb arra, hogy megfékezze a bevándorlást, míg a valaha domináns Konzervatív Párt támogatottsága ezen a téren mindössze hat százalék.

A migráció az első számú ügy

A felmérés arra is rámutatott: a brit társadalom számára a bevándorlás a legfontosabb politikai kérdés. A megkérdezettek 37 százaléka nevezte meg a migrációt első helyen, messze megelőzve a gazdaságot (25 százalék) és az egészségügyet (7 százalék). A helyzet súlyosságát jelzi, hogy David Blunkett, a Munkáspárt egykori belügyminisztere is éles bírálatot fogalmazott meg. Blunkett szerint Starmernek „radikálisabban” kell fellépnie, különben a kormány teljesen elveszíti a közbizalmat. Mint mondta:

amint az emberekben meggyökeresedik a meggyőződés, hogy a kormány nem ura a helyzetnek, onnantól nagyon nehéz visszaszerezni a bizalmat.

Ironikus módon Blunkett arra is emlékeztetett, hogy a kétezres évek elején a Munkáspárt még próbált szigorítani a menekültügyi rendszeren – ám a kormány akkor elvesztette a bírósági csatát a migránsok ügyvédeivel szemben. 

Az egyik jogi képviselő pedig nem volt más, mint a fiatal emberi jogi ügyvéd, Keir Starmer.

Starmer népszerűsége történelmi mélyponton

A felmérés mindössze a legújabb láncszem a kormány zuhanó népszerűségében. Korábbi kutatások szerint a britek többsége úgy véli, az országban elszabadult a bűnözés, és a kabinet képtelen úrrá lenni rajta. 

Júliusban már 68 százalék mondta azt, hogy elégedetlen a kormány munkájával, Starmer személyes népszerűsége pedig történelmi mélypontra süllyedt.

A brit baloldal számára különösen kínos, hogy egy friss felmérés szerint Donald Trump amerikai elnök népszerűbb a brit közvélemény körében, mint Keir Starmer.

Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnökének népszerűsége mélypontra került (Fotó: AFP/Alberto Pezzali) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Egy nagyszerű idős úr!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu