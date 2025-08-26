Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Sminkre és fotósokra szórják a közpénzt a német miniszterek

Miközben a német társadalom egyre súlyosabb gazdasági és biztonsági problémákkal küzd, Berlin vezetői nem sajnálják a közpénzt a hiú külsőségekre. Hivatalos adatok szerint az új koalíciós kormány tagjai több mint negyedmillió eurót, vagyis közel százmillió forintot költöttek sminkre, fodrászra és fotósokra májusi hivatalba lépésük óta.

Szabó István
2025. 08. 26.
Friedrich Merz és miniszterei egy csoportképen az új kabinet első ülésén a berlini kancellári hivatalban, 2025. május 6-án Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
Az elmúlt alig négy hónapban a legtöbb pénzt a kereszténydemokrata gazdasági miniszter, Katherina Reiche költötte el: mindösszesen 19 264 eurót. 

Közpénz
Katherina Reiche (CDU), német szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter frissen sminkelve megérkezik a szövetségi kabinetülés kezdetére a Kancellári Hivatalba (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Ebből több mint nyolcezret az tett ki, hogy sminkesét magával vitte egy többnapos washingtoni útra. Az adófizetők tehát szó szerint még a miniszter púderesdobozát is finanszírozták, írja a The European Conservative.

Friedrich Merz a barnaság rabja

Friedrich Merz kancellár sem maradt el: 12 501 euró közpénzt fizetett ki kozmetikusokra és fodrászokra. A történet pikantériája, hogy a Fehér Házban tartott találkozón Donald Trump amerikai elnök még viccelődött is Merz barnaságán, jelezve, hogy a külcsín mintha fontosabb lenne a tartalomnál.

US President Donald Trump speaks during a meeting with German Chancellor Friedrich Merz (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 5, 2025. A month into his job, the conservative Merz, 69, will try to build a rapport with the mercurial Trump as he seeks to maintain good ties with the country he considers post-war Germany's "indispensable" ally. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárral a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. június 5-én (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

AfD: pazarlás és képmutatás

A botrányos költekezések egy AfD-s parlamenti kérdés nyomán derültek ki, amely rákérdezett a minisztériumokban dolgozó „fotósokra, sminkesekre és fodrászokra”. 

A válaszból kiderült: május óta 172 ezer euró ment el fotósokra, 59 ezer pedig sminkre és hajra. Az ellenzéki párt szerint mindez újabb bizonyíték a berlini elit képmutatására, amely miközben „megszorításokat” hirdet, önmagának bőkezűen osztogat.

Volt kitől tanulni

Nem először fordul elő hasonló ügy: Annalena Baerbock, a Zöldek korábbi külügyminisztere 2022-ben 136 ezer eurót költött stílustanácsadásra és sminkre, amelynek egy része fix havi díj volt a saját sminkesének. 

03 November 2023, Armenia, Eriwan: Annalena Baerbock (Alliance 90/The Greens), Federal Minister for Foreign Affairs, gets off the government plane. Germany and Armenia have a bilateral relationship. Photo: Hannes P. Albert/dpa (Photo by Hannes P Albert / dpa Picture-Alliance via AFP)
Annalena Baerbock volt német szövetségi külügyminiszter leszáll a kormányzati repülőgépről (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Hannes P. Albert)

Lapunk korábban arról is írt, hogy a volt kancellárok is az adófizetők költségén járhatnak fodrászhoz és sminkeshez. 2023-ban a szövetségi kormány adatai szerint a sminkeléssel és fodrászattal foglalkozó szabadúszó asszisztens felfogadásának költségei összesen 29 ezer eurót tettek ki. Angela Merkel volt kereszténydemokrata kancellár megjelenése havonta mintegy háromezer euróba kerül az adófizetőknek – közölte a szövetségi kormány 2023 nyarán, most pedig ismét beigazolódni látszik, hogy a „spórolás” csak a polgárokra vonatkozik.

A legdrágább fotósszámlát ezúttal Lars Klingbeil pénzügyminiszter (SPD) adta le, 33 721 euró értékben. Az egyik legismertebb sminkes pedig már szinte körbeudvarolta a teljes politikai palettát: Reiche mellett dolgozott Baerbocknak, Habecknek, Beernek és Kramp-Karrenbauernek is.

A németek elégedetlensége nő

Miközben a lakosság a migrációs válság, a magas energiaárak és a biztonsági félelmek terheit cipeli, a német kormányzó elit tagjai inkább saját külsejük tökéletesítésével vannak elfoglalva. A közvélemény joggal teszi fel a kérdést: vajon mi a fontosabb?

Borítókép: Friedrich Merz és miniszterei egy csoportképen az új kabinet első ülésén a berlini kancellári hivatalban, 2025. május 6-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

