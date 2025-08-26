Sminkre és fotósokra szórják a közpénzt a német miniszterek

Ebből több mint nyolcezret az tett ki, hogy sminkesét magával vitte egy többnapos washingtoni útra. Az adófizetők tehát szó szerint még a miniszter púderesdobozát is finanszírozták, írja a The European Conservative.

Friedrich Merz a barnaság rabja

Friedrich Merz kancellár sem maradt el: 12 501 euró közpénzt fizetett ki kozmetikusokra és fodrászokra. A történet pikantériája, hogy a Fehér Házban tartott találkozón Donald Trump amerikai elnök még viccelődött is Merz barnaságán, jelezve, hogy a külcsín mintha fontosabb lenne a tartalomnál.

Donald Trump amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárral a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. június 5-én (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

AfD: pazarlás és képmutatás

A botrányos költekezések egy AfD-s parlamenti kérdés nyomán derültek ki, amely rákérdezett a minisztériumokban dolgozó „fotósokra, sminkesekre és fodrászokra”.

A válaszból kiderült: május óta 172 ezer euró ment el fotósokra, 59 ezer pedig sminkre és hajra. Az ellenzéki párt szerint mindez újabb bizonyíték a berlini elit képmutatására, amely miközben „megszorításokat” hirdet, önmagának bőkezűen osztogat.

Volt kitől tanulni

Nem először fordul elő hasonló ügy: Annalena Baerbock, a Zöldek korábbi külügyminisztere 2022-ben 136 ezer eurót költött stílustanácsadásra és sminkre, amelynek egy része fix havi díj volt a saját sminkesének.