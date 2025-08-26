Németország nem ismeri el a palesztin államot

Rendkívüli

Friedrich Merz német kancellár szerint az ország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot. Németország álláspontja a kancellár szerint eddig is ismert volt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 16:20
A német kancellár szerint az ország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot – jelentette ki kedden Berlinben Friedrich Merz.

Németország nem csatlakozik
Friedrich Merz erről a Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalását követően beszélt.

„Nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez” – szögezte le Merz a kanadai kollégájával közösen megtartott sajtótájékoztatón. „Jelenleg úgy véljük, hogy az állami elismerés feltételei egyáltalán nem teljesülnek” – fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy Németország álláspontja ismert; eszerint a palesztin állam elismerése csupán az izraeliek és palesztinok békés egymás mellett élését biztosító kétállami megoldás utolsó lépései között történhetne meg. 

Ezzel szemben Carney július végén bejelentette, hogy Kanada az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben várhatóan elismeri Palesztinát önálló államként. A döntést azzal indokolta, hogy a kétállami megoldás kilátásai egyre romlanak.

Hasonló bejelentést tett a közelmúltban Emmanuel Macron francia elnök, Nagy-Britannia kormánya pedig azt közölte, hogy szintén csatlakozik a kezdeményezéshez, ha Izrael részéről bizonyos feltételek nem teljesülnek.

