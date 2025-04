Macron bejelentette: elismerhetik Palesztinát

Emmanuel Macron francia elnök szerint Palesztina elismerése nemcsak lehetséges, hanem szükségszerű lépés is lehet a közel-keleti békefolyamatban. Macron április 9-én, egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: „El kell indulnunk az elismerés felé, és ezt a következő hónapokban meg is fogjuk tenni.” A tervek szerint egy júniusi, New Yorkban megrendezendő ENSZ-konferencián születhet meg a döntés, ahol Franciaország és Szaúd-Arábia közösen vállalná a társelnökséget.

Júniusban jöhet Palesztina nemzetközi elismerése.

Fotó: AFP

Palesztina államiságát egyre többen támogatják

A konferencia célja, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldás megvalósításának, és több ország együttesen ismerje el a palesztin államiságot. Macron szerint ez a közös fellépés fordulópontot jelenthetne az izraeli–palesztin konfliktus kezelésében.

Februárban a francia elnök már jelezte, hogy Palesztina elismerése nem tabu Franciaország számára, és úgy véli, ez erkölcsi és politikai szükségszerűség.

A nemzetközi közösség egyre több tagja ismeri el a palesztin államot: jelenleg 193 ENSZ-tagállamból 147 már hivatalosan is elismeri.

Tavaly májusban például Spanyolország, Írország és Norvégia csatlakozott az elismerők sorához, így már tíz EU-tagállam áll Palesztina mellett, köztük Magyarország is. Kelet-európai országok – például Ukrajna, Szerbia és Montenegró – szintén így tettek.

Macron szerint a döntés meghozatala nemcsak a palesztin nép számára lenne igazságos, hanem az izraeliek számára is, akik – ahogy fogalmazott – átélték századunk legnagyobb antiszemita mészárlását. Hangsúlyozta:

Tartozunk ezzel a palesztinoknak, akiknek régóta eltiporják a törekvéseit. Tartozunk ezzel az izraelieknek, […] és tartozunk ezzel egy olyan régiónak, amely meg akar szabadulni a káosz szítói és a bosszúállók világától.

A júniusi konferencia tehát új korszakot nyithat a közel-keleti békefolyamatban – kérdés, hogy valóban sor kerül-e a közös döntésre, amely Palesztina hivatalos nemzetközi státuszát is megerősítené.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)