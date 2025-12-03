Sulyok Tamás szerint a visegrádi csoport kulcsfontosságú szereplő

Az államfő kitért a modern kor kihívásaira is, hozzáfűzve: „Akkor maradhatunk erősek és versenyképesek, ha lépést tartunk a modern korral. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia történelmi jelentőségű átalakulást hozott, ám a digitális korszak egyik legfontosabb értéke az emberi méltóság védelme. Közös cél, hogy a mesterséges intelligencia ne alakítsa át az emberek életét vagy értékeit, hanem támogassa azok kiteljesedését” – mondta.

Országaink versenyképessége nem elszigeteltségben, hanem regionális, közép-európai és nemzetközi kontextusban értelmezhető

– hangsúlyozta, felhívva a figyelmet a tudás, a tapasztalatok megosztása, a kutatás-fejlesztési együttműködés fontosságára. Idén ünnepeljük a Nemzetközi Visegrádi Alap fennállásának 25. évfordulóját – idézte fel Sulyok Tamás, majd köszönetét fejezte ki Linda Kapustová Helbichová igazgatónak, aki beszámolt az alap eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről.

A Nemzetközi Visegrádi Alap negyed évszázada erősíti országaink együttműködését a kultúra, az oktatás, a kutatás, a tudomány, az innováció és a turizmus területén

– mondta az államfő, hozzátéve: tevékenysége elengedhetetlen régiónk versenyképességének és biztonságának növeléséhez, ezért a jövőben is számítanak a munkájára. A V4 több mint 30 éve bizonyítja, hogy négy nemzet miként tud közösen építkezni – hangsúlyozta, hozzátéve: „A mi küldetésünk az, hogy közép-európai szempontból, saját tapasztalataink alapján erősítsük országainkat, térségünket és ezzel egész Európát.”

Azzal, hogy ma összegyűltek a visegrádi csoport államfői, újra megmutattuk elköteleződésünket együttműködésünk mellett

– hangsúlyozta.