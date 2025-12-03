Sulyok TamásV4Visegrádi Négyekrégióállamfő

A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – mondta sajtónyilatkozatában Sulyok Tamás köztársasági szerdán, miután megbeszélést folytatott a Visegrádi Négyek (V4) együttműködés államfőivel Esztergomban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 14:58
Sulyok Tamás szerint a visegrádi csoport kulcsfontosságú szereplő Forrás: MTI
Sulyok Tamás emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.

Sulyok Tamás szerint a visegrádi csoport kulcsfontosságú szereplő Fotó: MTI

Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája

– hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. Kiemelte: támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni. Hozzátette: a gazdasági, ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa. Sulyok Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve: 

Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez.

Az államfő kitért a modern kor kihívásaira is, hozzáfűzve: „Akkor maradhatunk erősek és versenyképesek, ha lépést tartunk a modern korral. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia történelmi jelentőségű átalakulást hozott, ám a digitális korszak egyik legfontosabb értéke az emberi méltóság védelme. Közös cél, hogy a mesterséges intelligencia ne alakítsa át az emberek életét vagy értékeit, hanem támogassa azok kiteljesedését” – mondta.

Országaink versenyképessége nem elszigeteltségben, hanem regionális, közép-európai és nemzetközi kontextusban értelmezhető

– hangsúlyozta, felhívva a figyelmet a tudás, a tapasztalatok megosztása, a kutatás-fejlesztési együttműködés fontosságára. Idén ünnepeljük a Nemzetközi Visegrádi Alap fennállásának 25. évfordulóját – idézte fel Sulyok Tamás, majd köszönetét fejezte ki Linda Kapustová Helbichová igazgatónak, aki beszámolt az alap eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről.

 A Nemzetközi Visegrádi Alap negyed évszázada erősíti országaink együttműködését a kultúra, az oktatás, a kutatás, a tudomány, az innováció és a turizmus területén 

– mondta az államfő, hozzátéve: tevékenysége elengedhetetlen régiónk versenyképességének és biztonságának növeléséhez, ezért a jövőben is számítanak a munkájára. A V4 több mint 30 éve bizonyítja, hogy négy nemzet miként tud közösen építkezni – hangsúlyozta, hozzátéve: „A mi küldetésünk az, hogy közép-európai szempontból, saját tapasztalataink alapján erősítsük országainkat, térségünket és ezzel egész Európát.”

Azzal, hogy ma összegyűltek a visegrádi csoport államfői, újra megmutattuk elköteleződésünket együttműködésünk mellett

– hangsúlyozta.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Ügyvédek Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Kúrián 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

