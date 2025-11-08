Fico szerint az új cseh kormány lendületet adhat a visegrádi országok együttműködésének

– A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe – mondta Fico szombaton a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is, noha utóbbi nagy ország.

Andrej Babis kormánya új lendületet adhat a visegrádi négyek együttműködésének. Fotó: AFP/Michal Cizek

Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal.

Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását. A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében: Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat.