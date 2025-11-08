Fico szerint az új cseh kormány lendületet adhat a visegrádi országok együttműködésének

FicoPozsonyBudapest

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a távozó prágai kormány politikája meggyengítette a visegrádi országok közötti együttműködést, de bízik abban, hogy a most megalakuló új kabinet helyreállítja a partnerséget.

2025. 11. 08. 18:46
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
– A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe – mondta Fico szombaton a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is, noha utóbbi nagy ország. 

Andrej Babis kormánya új lendületet adhat a visegrádi négyek együttműködésének. Fotó: AFP/Michal Cizek

Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal. 

Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását. A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében: Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat. 

A Petr Fiala vezette távozó cseh kormány a két fél között e téren is fennálló feszültségek miatt felfüggesztette a szlovák kormánnyal folytatott konzultációit. Fico a napokban elhunyt Dominik Duka cseh bíborosról is megemlékezett, akit a közélet és az egyház nagy személyiségének nevezett. 

Felidézte, hogy a nyáron a dévényi Szent Cirill és Metód-ünnepségen személyesen is találkozott vele, és nagyra értékelte, hogy „volt bátorsága a dolgokat nevükön nevezni”, amikor egyes cseh politikusoknak a szlovákokat kioktató hangnemét is szóvá tette – írta az MTI.

Amint korábban beszámoltunk, Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson. Eredménye újabb lehetőséget teremthet a V4-ek és a Patrióták befolyásának növelésére Európában. Babis választási győzelme után a Magyar Nemztnek elmondta, hogy a Patrióták – az a politikai csoport, amelyhez ő is tartozik – tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hangsúlyozta, hogy célja annak a koalíciónak a meggyengítése, amely szerinte kedvezőtlen irányba viszi Európát. 

Borítókép: Robert Fico

