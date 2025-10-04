Exkluzív: Brüsszelnek üzent választási győzelme után Andrej Babis

„A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely megsemmisíti Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.

Andrej Babis egyértelműen fogalmazott Ukrajnáról (Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU)

Babis egyértelműen fogalmazott Ukrajna uniós és NATO-csatlakozásáról

Egy ukrán újságíró azt kérdezte Andrej Babistól, hogy milyen politikát tervez Ukrajnával kapcsolatban. A politikus azt mondta: