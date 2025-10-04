Rendkívüli

Andrej BabisCsehországANO

Exkluzív: Brüsszelnek üzent választási győzelme után Andrej Babis

Andrej Babis, a cseh választásokon győztes ANO párt vezetője a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva arról beszélt, hogy a Patrióták eddig is erősek voltak, de ezentúl még erősebbek lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 21:52
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
„A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely megsemmisíti Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC - OCTOBER 4: Leader of the ANO movement, Andrej Babis holds a press conference at ANO headquarters after the polling stations of Czech elections closed in Prague, Czech Republic on October 4, 2025. Andrej Babis's centrist party has win the Czech Republic's parliamentary election. With the votes from 99.63% of the ballot stations counted, the Czech Statistics Office said, won movement Babis's ANO party which 34.7%. The second party in the ranking is the SPOLU coalition, which received 23.3% of the vote. Lukas Kabon / Anadolu (Photo by Lukas Kabon / Anadolu via AFP)
Andrej Babis egyértelműen fogalmazott Ukrajnáról (Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU)

 

Babis egyértelműen fogalmazott Ukrajna uniós és NATO-csatlakozásáról

Egy ukrán újságíró azt kérdezte Andrej Babistól, hogy milyen politikát tervez Ukrajnával kapcsolatban. A politikus azt mondta:

Háromszor találkoztam Zelenszkij úrral, még 2019 novemberében is, és támogattam őt a Krím annektálása után. Tehát az EU-n keresztül segítünk Ukrajnának. Az EU segít Ukrajnának, és ez az európai költségvetésen belül történik. Mi sok pénzt fizetünk az európai költségvetésbe és így folytatjuk a segítségnyújtást. Azonban ha itt nincs pénzünk a cseh állampolgárokra, gyógyszerekre és alapvető szociális szükségletekre, akkor természetesen először a cseh állampolgárokról kell gondoskodnunk.

Babis hozzátette: 

Senki sem szabad, hogy a háborúból profitáljon. 

Ukrajna uniós tagsága kapcsán az újságírónak úgy fogalmazott:

Önök nem állnak készen az EU-ra. Először be kell fejezni a háborút. Természetesen együttműködhetünk Ukrajnával. De önök nem állnak készen az EU-ra

 – fogalmazott Babis, hozzátéve:

A nyugat-balkáni államok már 20-25 éve várnak, és készen állnak a csatlakozásra, de Ukrajna nem áll erre készen.

Az Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatosan rövid és egyértelmű választ adott.

Nem lehetnek NATO-tagok. Háború van.

Amint arról beszámoltunk, Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom hatalmas előnyt szerzett a cseh választáson. Babis győzelme újabb lehetőséget jelenthet a V4-ek és a Patrióták hangjának felerősítésére.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

