Exkluzív: Brüsszelnek üzent választási győzelme után Andrej Babis

„A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely megsemmisíti Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – mondta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.
Babis egyértelműen fogalmazott Ukrajna uniós és NATO-csatlakozásáról
Egy ukrán újságíró azt kérdezte Andrej Babistól, hogy milyen politikát tervez Ukrajnával kapcsolatban. A politikus azt mondta:
Háromszor találkoztam Zelenszkij úrral, még 2019 novemberében is, és támogattam őt a Krím annektálása után. Tehát az EU-n keresztül segítünk Ukrajnának. Az EU segít Ukrajnának, és ez az európai költségvetésen belül történik. Mi sok pénzt fizetünk az európai költségvetésbe és így folytatjuk a segítségnyújtást. Azonban ha itt nincs pénzünk a cseh állampolgárokra, gyógyszerekre és alapvető szociális szükségletekre, akkor természetesen először a cseh állampolgárokról kell gondoskodnunk.