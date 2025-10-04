Szijjártó Péter: Bravó, Andrej Babis

„Bravó, ANO és Motoristé! Újabb patrióta kormány Közép-Európában! Hamarosan újraéled a V4 is!” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter és Andrej Babis (Forrás: Facebook)
A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a politikus kifejtette: a Patrióták eddig is erősek voltak, de ezentúl még erősebbek lesznek.
A vád szerint a hat ember 2018-ban és 2019-ben a biztonsági erők négy tagjának meggyilkolásában vett részt és szabotázsakciókat is tervezett.
Körülbelül 50 ezer fogyasztó maradt áram nélkül.
Nagyon örülök, hogy meggyőztük az embereket arról, hogy az ANO mozgalomnak világos elképzelése van országunk jövőjéről – fogalmazott Babis győzelmi beszédében.
