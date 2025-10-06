Babis a Magyar Nemzetnek: Erősek voltunk és erősek vagyunk

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– hangsúlyozta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.

A 71 éves üzletember, aki 2017 és 2021 között már volt cseh miniszterelnök egyértelművé tette, hogy ellenzi az ország EU-ból való kilépését, és továbbra is elkötelezett a NATO mellett. Ugyanakkor Donald Trump mintájára épített, „Csehország az első” kampánya jelezte Brüsszel felé, hogy a migrációtól a katonai segélyezésig terjedő uniós politikákat bíráló vezetők köre tovább bővülhet – írja a Bloomberg.

Szövetségesei is jelzik, merre tart majd Babis politikája

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor szövetségeseként közreműködött az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért nevű frakció létrehozásában, amelyhez Marine Le Pen francia Nemzeti Tömörülése és Matteo Salvini olasz Ligája is tartozik.

Az EP harmadik legnagyobb frakciója a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó álláspontot képviseli, és jellemzően elutasítja a migrációt, az uniós klímapolitikát és Ukrajna katonai támogatását s békepárti.