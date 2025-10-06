CsehországBabisgyőzelem

Babis a Magyar Nemzetnek: Erősek voltunk és erősek vagyunk

A politikus történelmi választási győzelme után új kormány megalakítását tervezi. Visszatérése tovább erősíti a patrióta vezetők befolyását az Európai Unióban. Babis elutasítja Csehország EU-ból való kilépését és kiáll a NATO mellett, politikai irányvonala közel áll Orbán Viktor és Robert Fico szövetségi politikájához. A hétvége legkiemelkedőbb eseménye a patrióta Andrej Babis csehországi mindent elsöprő győzelme volt. Babis a Magyar Nemzet kérdésére leszögezte: A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöldstratégiája ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 8:38
Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart az ANO központjában Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint korábban beszámoltunk, Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson. Eredménye újabb lehetőséget teremthet a V4-ek és a Patrióták befolyásának növelésére Európában. Babis választási győzelme után a Magyar Nemztnek elmondta, hogy a Patrióták – az a politikai csoport, amelyhez ő is tartozik – tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hangsúlyozta, hogy célja annak a koalíciónak a meggyengítése, amely szerinte kedvezőtlen irányba viszi Európát.

Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom győzelmet aratott a cseh választáson (Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU)
Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom győzelmet aratott a cseh választáson (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– hangsúlyozta a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Andrej Babis.

A 71 éves üzletember, aki 2017 és 2021 között már volt cseh miniszterelnök egyértelművé tette, hogy ellenzi az ország EU-ból való kilépését, és továbbra is elkötelezett a NATO mellett. Ugyanakkor Donald Trump mintájára épített, „Csehország az első” kampánya jelezte Brüsszel felé, hogy a migrációtól a katonai segélyezésig terjedő uniós politikákat bíráló vezetők köre tovább bővülhet – írja a Bloomberg.

Szövetségesei is jelzik, merre tart majd Babis politikája

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor szövetségeseként közreműködött az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért nevű frakció létrehozásában, amelyhez Marine Le Pen francia Nemzeti Tömörülése és Matteo Salvini olasz Ligája is tartozik.
Az EP harmadik legnagyobb frakciója a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó álláspontot képviseli, és jellemzően elutasítja a migrációt, az uniós klímapolitikát és Ukrajna katonai támogatását s békepárti.

Tétje van annak is, hogy Csehország folytatja-e az Ukrajnának szánt katonai segítségnyújtás zászlóshajójának számító lőszerprogramot. Babis a kampányban bírálta az akciót, mondván, az inkább a fegyvergyártók profitját szolgálja. Babis nyitva hagyta a kérdést, leállítja-e a programot. 

Ukrajnával kapcsolatban Babis elmondta: bár adnak pénzügyi és uniós kereteken belüli segítséget, előnyben részesítik Csehország állampolgárait, ha forrásoknál kell dönteni. 
„Nem fogjuk megtiltani a cseh vállalatoknak a fegyverexportot Ukrajnába – ezzel nincs semmi gond” – mondta. 

De amikor az emberek nem tudják megfizetni a rákkezelést, a tanárok és az egyedülálló anyák pedig a számlákat sem tudják kifizetni, akkor ezt a pénzt inkább a cseh állampolgároknak adjuk.

Az ukrán EU-tagsággal kapcsolatban pedig kijelentette, nem állnak készen az EU-ra, előbb be kell fejezni a háborút.

Andrej Babis kisebbségi kormányt tervez külső támogatással, miután pártja, az ANO, 35 százalékos eredménnyel megnyerte a választásokat. Belföldön fő célja a Petr Fiala-féle megszorító politika felülvizsgálata: ígéretei között szerepel a juttatások visszaállítása, a nyugdíjasok havi pótlékának bevezetése, az adók csökkentése és az infrastruktúra-fejlesztések bővítése. A legnagyobb áramszolgáltató, a CEZ teljes államosítását is tervezi. 

Borítókép: Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart az ANO központjában (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu