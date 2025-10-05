idezojelek
Vélemény

Babis győzelme a miénk is

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
Andrej BabisCsehországválasztás 2025. 10. 05. 11:09
Fotó: LUKAS KABON

Pezsgőt bonthattak most nemcsak Prágában, de Budapesten, Bécsben és más fővárosokban is az európai konzervatívok — Andrej Babis és pártja, az ANO csehországi választási győzelmével a józan ész képviselői kerekedtek felül. Igaz ez az Ukrajnával, illetve a törvénytelen bevándorlással kapcsolatos álláspontjukra is. 

Mindez a magyar kormány szempontjából előnyösen változtathatja meg az EU és a visegrádi négyek belső dinamikáját.

Az uniós migrációs paktummal újabb kormány szállhat szembe. (És előre szólunk, hogy a hó végi holland választások előtt pedig toronymagasan vezet az ugyancsak a Patrióták Európáért csoportját erősítő Szabadságpárt, élén jó barátunkkal, Geert Wildersszel.)   

Hazánkból nézve ez azért is különösen fontos, mert Orbán Viktor Fidesz-elnökkel és Herbert Kickl osztrák szabadságpárti vezetővel együtt Babis volt a Patrióták Európáért, az azóta már az Európai Parlament harmadik legnépesebb frakciójával büszkélkedő, közép-európai szervezésű jobboldali szövetség társalapítója. A többiek később csatlakoztak. Mindhárman a CPAC, a jobboldal globális összetartásának ismert felszólalói; Babist 2026-ra is meghívták Budapestre. 

A második (harmadik...) pohár pezsgő után viszont helye van a higgadtságnak is. 

Babisék a kétszáz fős prágai alsóházban a megszerzett szavazatok több mint egyharmadával is kisebbségben lesznek, és koalíciós tárgyalások elé néznek.

A koalíció márpedig — ellentétben a fix pártszövetségekkel: Fidesz-KDNP, CDU/CSU — olyan, mint a kutya vacsorája: vagy van, vagy nincs. Egy további zavaró tényező Petr Pavel cseh államfő (nem hivatalos titulusa szerint posztkomcsi ex-tábornok), aki azért nem ígérte biztosra, hogy ki is nevezi kormányfőnek Babist, akinek az üzleti ügyeit nem látta tisztázottnak. Kickltől Bécsben a fősodorbeli államelnök vette el a lehetőséget, hogy kipróbálja magát kancellárként. Pedig az Osztrák Szabadságpárt eredménye csak pár százalékponttal maradt el tavaly Babisékétól.  

De ne károgjunk előre! 

Babissal az európai patrióták nagy lehetőség előtt állnak, a visegrádi négyek soraiban pedig a Brüsszel-párti lengyel kormányfő, Donald Tusk — akinek életét konzervatív elnök, Karol Nawrocki nehezíti Varsóban — egyedül maradhat a háborúpárti álláspontjával.

A végére egy kis hazai. „Laptársunk”, a Telex így írt a cseh választásokról: „Orbán harcostársát a gazdasági elégedetlenségen kívül az autós nácik segíthetik vissza a hatalomba”. Az „autós nácik”, hát persze. Amint döngetnek át a Károly hídon. De tulajdonképpen jobb is nekünk, ha ennyit értenek abból, mi mozgatja ma Európát.  

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHerczeg Ferenc

Herczeg Ferenc-idézet vasárnapra

Bayer Zsolt avatarja

Most aktuálisabb, mint 1920-ban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu