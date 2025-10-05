Babis győzelme a miénk is

Pezsgőt bonthattak most nemcsak Prágában, de Budapesten, Bécsben és más fővárosokban is az európai konzervatívok — Andrej Babis és pártja, az ANO csehországi választási győzelmével a józan ész képviselői kerekedtek felül. Igaz ez az Ukrajnával, illetve a törvénytelen bevándorlással kapcsolatos álláspontjukra is.

Mindez a magyar kormány szempontjából előnyösen változtathatja meg az EU és a visegrádi négyek belső dinamikáját.

Az uniós migrációs paktummal újabb kormány szállhat szembe. (És előre szólunk, hogy a hó végi holland választások előtt pedig toronymagasan vezet az ugyancsak a Patrióták Európáért csoportját erősítő Szabadságpárt, élén jó barátunkkal, Geert Wildersszel.)

Hazánkból nézve ez azért is különösen fontos, mert Orbán Viktor Fidesz-elnökkel és Herbert Kickl osztrák szabadságpárti vezetővel együtt Babis volt a Patrióták Európáért, az azóta már az Európai Parlament harmadik legnépesebb frakciójával büszkélkedő, közép-európai szervezésű jobboldali szövetség társalapítója. A többiek később csatlakoztak. Mindhárman a CPAC, a jobboldal globális összetartásának ismert felszólalói; Babist 2026-ra is meghívták Budapestre.

A második (harmadik...) pohár pezsgő után viszont helye van a higgadtságnak is.

Babisék a kétszáz fős prágai alsóházban a megszerzett szavazatok több mint egyharmadával is kisebbségben lesznek, és koalíciós tárgyalások elé néznek.

A koalíció márpedig — ellentétben a fix pártszövetségekkel: Fidesz-KDNP, CDU/CSU — olyan, mint a kutya vacsorája: vagy van, vagy nincs. Egy további zavaró tényező Petr Pavel cseh államfő (nem hivatalos titulusa szerint posztkomcsi ex-tábornok), aki azért nem ígérte biztosra, hogy ki is nevezi kormányfőnek Babist, akinek az üzleti ügyeit nem látta tisztázottnak. Kickltől Bécsben a fősodorbeli államelnök vette el a lehetőséget, hogy kipróbálja magát kancellárként. Pedig az Osztrák Szabadságpárt eredménye csak pár százalékponttal maradt el tavaly Babisékétól.

De ne károgjunk előre!

Babissal az európai patrióták nagy lehetőség előtt állnak, a visegrádi négyek soraiban pedig a Brüsszel-párti lengyel kormányfő, Donald Tusk — akinek életét konzervatív elnök, Karol Nawrocki nehezíti Varsóban — egyedül maradhat a háborúpárti álláspontjával.

A végére egy kis hazai. „Laptársunk”, a Telex így írt a cseh választásokról: „Orbán harcostársát a gazdasági elégedetlenségen kívül az autós nácik segíthetik vissza a hatalomba”. Az „autós nácik”, hát persze. Amint döngetnek át a Károly hídon. De tulajdonképpen jobb is nekünk, ha ennyit értenek abból, mi mozgatja ma Európát.