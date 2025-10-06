Hétfőn folytatódnak az egyeztetések Csehországban

Amint arról beszámoltunk, a kétnapos csehországi választáson az ANO megszerezte a szavazatok 34,51 százalékát. A Cseh Statisztikai Hivatal véglegesítette és vasárnapra virradóra nyilvánosságra hoztak az eredményeket.

Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert.

A második helyen a három kormánypártot (ODS, KDU-CSL, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek (STAN) 11,36 százalékkal. A negyedik hely a Cseh Kalózpárté 8,97 százalékkal, az ötödik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalomé 7,78 százalékkal, míg hatodikként az Autósok Önmaguknak párt jutott be a parlamenti alsóházba 6,77 százalékos támogatottsággal.

Czech President Petr Pavel said today that a strong pro-NATO and pro-EU stance, along with safeguarding democratic institutions, will be key factors in appointing the country’s next prime minister and Cabinet. https://t.co/fbs9MhAdbS — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 5, 2025

A cseh parlament összetétele változik

A mandátumok megoszlása a 200 tagú képviselőházban: ANO 80, Spolu 52, STAN 22, Kalózok 18, SPD 15, Autósok 13 mandátum. A választásokon 68,95 százalékos volt a részvétel, ami a harmadik legmagasabb a Cseh Köztársaság történetében.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a jövőbeni kormány kül- és biztonságpolitikájában nem jutnak majd szóhoz olyan erők, amelyek ki akarnák vezetni Csehországot az Európai Unióból és a NATO-ból.

Petr Pavel a választások előtt azt nyilatkozta a CTK hírügynökségnek, hogy nem fogja hátráltatni a kormányalakítást és nem akar semmiféle feltételt szabni az érintett pártvezetőknek.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: APF)