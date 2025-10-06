Andrej BabiskormányANO

Hétfőn folytatódnak az egyeztetések Csehországban

Petr Pavel cseh államfő vasárnap reggel fogadta Andrej Babist, a választásokat megnyerő ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Később a cseh köztársasági elnök kijelentette: korai lenne a kormányalakítási megbízásról beszélni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 0:40
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrej Babissal való találkozója után a köztársasági elnök a nap folyamán még további öt pártvezetővel beszélt, a konzultációk hétfőn folytatódnak. Az elnöki iroda szerint tájékoztató jellegű megbeszélésekről van szó, amelyek alapján Petr Pavel eldönti, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Később Petr Pavel cseh köztársasági elnök nyilatkozatot adott ki az egyeztetésekről, melyben úgy fogalmazott: „Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon.” – 

Babis
Andrej Babis (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

 

A cseh államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat, és hétfőn további pártvezetőkkel fog tárgyalni. 

A cél a helyzetfelmérés, illetve a pártok prioritásainak megismerése

– mondta Petr Pavel újságíróknak. 

Kormányalakítási megbízatásról csak azután érdemes beszélni, hogy kirajzolódnak a lehetséges kabinet körvonalai

– jegyezte meg Pavel. 

Amint arról beszámoltunk, a kétnapos csehországi választáson az ANO megszerezte a szavazatok 34,51 százalékát.  A Cseh Statisztikai Hivatal véglegesítette és vasárnapra virradóra nyilvánosságra hoztak az eredményeket. 

Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert.

A második helyen a három kormánypártot (ODS, KDU-CSL, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek (STAN) 11,36 százalékkal. A negyedik hely a Cseh Kalózpárté 8,97 százalékkal, az ötödik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalomé 7,78 százalékkal, míg hatodikként az Autósok Önmaguknak párt jutott be a parlamenti alsóházba 6,77 százalékos támogatottsággal.

A cseh parlament összetétele változik

A mandátumok megoszlása a 200 tagú képviselőházban: ANO 80, Spolu 52, STAN 22, Kalózok 18, SPD 15, Autósok 13 mandátum. A választásokon 68,95 százalékos volt a részvétel, ami a harmadik legmagasabb a Cseh Köztársaság történetében. 

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a jövőbeni kormány kül- és biztonságpolitikájában nem jutnak majd szóhoz olyan erők, amelyek ki akarnák vezetni Csehországot az Európai Unióból és a NATO-ból. 

Petr Pavel a választások előtt azt nyilatkozta a CTK hírügynökségnek, hogy nem fogja hátráltatni a kormányalakítást és nem akar semmiféle feltételt szabni az érintett pártvezetőknek. 

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: APF)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPressman

Változnak az idők

Bayer Zsolt avatarja

Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu