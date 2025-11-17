„Magyarország kivételt képez”

„A legutóbbi budapesti és washingtoni diplomáciai események nem csupán azt mutatják, hogy Orbán képes konkrét politikai és gazdasági eredményeket elérni, hanem azt is, hogy vezetői stílusa pragmatizmusra, magabiztosságra és stratégiai gondolkodásra épül” – emlékeztetett Orbán Viktor és a magyar delegáció washingtoni sikereire Veszelin Kirov, a bolgár Pogled hírportál szerzője.

A bolgár szerző szerint diplomáciai tőke, hogy Orbán Viktort Trump többször is kiváló vezetőnek nevezte (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Meglátása szerint a magyar miniszterelnök 15 éve épít egy olyan diplomáciai modellt, amelynek hatékonyságát nehéz kétségbe vonni – még Brüsszel és a nyugati média támadásai ellenére is. A szerző hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor olyan példává formálja Magyarországot, amely kitart saját érdekei mellett, és érvényt szerez nekik; legyen szó az Európai Unióról, az Egyesült Államokról vagy Oroszországról.

Az, hogy Magyarország különleges mentességet kapott az amerikai szankciók alól az orosz olajra és gázra vonatkozóan, olyan diplomáciai áttörés, amelyre egyetlen más európai ország sem volt képes

– mutatott rá.

Bulgária megvédi Magyarország energiahelyzetét

Veszelin Kirov nem hagyta figyelmen kívül azokat sem, akik bírálják a magyar politikát. Meglátása szerint Orbán Viktor politikája nem arról szól, hogy „szembemegy az európai konszenzussal”, és nem „oroszbarátságról”. A magyar miniszterelnökről úgy fogalmazott, hogy a magyar érdekeket tartja szem előtt. A szerző világosan látja azt is, hogy földrajzi helyzetéből adódóan, Magyarország nagy mértékben függ az orosz energiaszállításoktól, különösen a Barátság-kőolajvezetéktől és a Török Áramlat gázvezetéktől.

Egy hirtelen leállás gazdasági katasztrófát jelentene

– figyelmeztetett.