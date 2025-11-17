Orbán ViktorBulgáriaVeszelin KirovTrump

„Magyarország kivételt képez”

Egy bolgár lap szerzője, Veszelin Kirov szerint „egy olyan korszakban, amelyet energiaválságok, szankciók, geopolitikai konfliktusok és ideológiai ütközések jellemeznek, kevés ország képes magabiztosan tájékozódni és saját stratégiáját a nagyhatalmak zajos retorikája fölé emelni”. Orbán Viktor diplomáciája egy sor tanulságot tartalmaz Bulgária számára – mutatott rá Kirov.

Tütünkov Jordán
2025. 11. 17. 1:00
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„A legutóbbi budapesti és washingtoni diplomáciai események nem csupán azt mutatják, hogy Orbán képes konkrét politikai és gazdasági eredményeket elérni, hanem azt is, hogy vezetői stílusa pragmatizmusra, magabiztosságra és stratégiai gondolkodásra épül” – emlékeztetett Orbán Viktor és a magyar delegáció washingtoni sikereire Veszelin Kirov, a bolgár Pogled hírportál szerzője. 

Diplomáciai tőke, hogy Orbán Viktort Trump többször is kiváló vezetőnek nevezte
A bolgár szerző szerint diplomáciai tőke, hogy Orbán Viktort Trump többször is kiváló vezetőnek nevezte (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Meglátása szerint a magyar miniszterelnök 15 éve épít egy olyan diplomáciai modellt, amelynek hatékonyságát nehéz kétségbe vonni – még Brüsszel és a nyugati média támadásai ellenére is. A szerző hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor olyan példává formálja Magyarországot, amely kitart saját érdekei mellett, és érvényt szerez nekik; legyen szó az Európai Unióról, az Egyesült Államokról vagy Oroszországról.

Az, hogy Magyarország különleges mentességet kapott az amerikai szankciók alól az orosz olajra és gázra vonatkozóan, olyan diplomáciai áttörés, amelyre egyetlen más európai ország sem volt képes

– mutatott rá.

Bulgária megvédi Magyarország energiahelyzetét

Veszelin Kirov nem hagyta figyelmen kívül azokat sem, akik bírálják a magyar politikát. Meglátása szerint Orbán Viktor politikája nem arról szól, hogy „szembemegy az európai konszenzussal”, és nem „oroszbarátságról”. A magyar miniszterelnökről úgy fogalmazott, hogy a magyar érdekeket tartja szem előtt. A szerző világosan látja azt is, hogy földrajzi helyzetéből adódóan, Magyarország nagy mértékben függ az orosz energiaszállításoktól, különösen a Barátság-kőolajvezetéktől és a Török Áramlat gázvezetéktől. 

Egy hirtelen leállás gazdasági katasztrófát jelentene

– figyelmeztetett. 

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adataira hivatkozva emlékeztetett arra, hogy 2024-ben Magyarország gázszükségletének 74 százalékát, kőolajának pedig 86 százalékát Oroszország fedezte. 

Amennyiben viszont elzárnák a csapokat, az jelentős GDP-zuhanást, munkanélküliségi hullámot, nagy mértékű gazdasági visszaesést és társadalmi elégedetlenséget okozna.

Mindeközben fokozódnak a gazdasági kapcsolatok az Egyesült Államokkal is. Veszelin Kirov kiemelte, hogy Magyarország mintegy 600 millió dollár értékben vásárol cseppfolyósított gázt (LNG), és megkezdte az orosz nukleáris fűtőanyag lecserélését amerikai alternatívára. 

Ez nem függőség, hanem kiegyensúlyozott diverzifikáció, amely növeli Magyarország diplomáciai súlyát Washington szemében

– fogalmazott.

Példátlan a diplomáciai nagyüzem

A Pogled cikke szólt Orbán Viktor és az amerikai elnök, Donald Trump közötti kapcsolatokról is, amely nem a pillanatnyi szimpátián vagy ideológiai közelségen alapul, hanem hosszú éveken át épített bizalmon, politikai kommunikáción, valamint azon az elhatározáson, hogy Magyarország az amerikai konzervatívok stratégiai partnerévé váljon. Veszelin Kirov példaként említette a CPAC fórumot, amely olyan értékeket képvisel, mint a családvédelem, a migráció kontrollja, a kulturális identitás megőrzése, az ideológiai nyomás elleni kiállás és a hagyományos demokrácia tisztelete. 

Orbánt Trump többször is „kiváló vezetőként” említette – ez diplomáciai tőke, amit kis ország ritkán szerez meg

– emelte ki.

Az uniós kapcsolatokra kitérve a szerző emlékeztetett, hogy noha Brüsszelben rendszeresen bírálják a magyar kormány politikáját, nem hiba, ha egy tagország él a vétójogával, amelynek lehetőségét az EU alapszerződésében rögzítették. Hangsúlyozta, Orbán Viktor célja, hogy Európai stratégiai gondolkodásúvá váljon, és ezt a célt szolgálja az, hogy tető alá hozza a Trump és Putyin közötti béketárgyalásokat. 

Tartós béke csak párbeszéddel jöhet létre

– emlékeztetett.

Magyarország példát mutat Bulgáriának

Veszelin Kirov szerint a magyar modell kulcsfontosságú tanulságokat hordoz Bulgária számára. A balkáni ország gyakran passzív szereplő a nemzetközi politikában – ritkán használja vétójogát, nem szab feltételeket, nem kér kivételeket. A Pogled szerzője úgy látja, hogy ez politikai súlyvesztéshez és anyagi károkhoz vezet. A bolgárok magasabb energiaköltségeket, üzemanyagárakat és adókat fizetnek, miközben a magyarok Európa legalacsonyabb energiaárait élvezik.

A tanulság egyértelmű: az a nemzet, amely nem képviseli saját érdekeit, eltűnik a porondról. Orbán példája azt mutatja, hogy ha egy ország világosan megfogalmazza érdekeit, tárgyal, és kész kölcsönösségekre, akkor sokkal többet elérhet, mint amit a mérete alapján várnánk

– méltatta cikkében Magyarország politikáját.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

