Hatalmas a pánik a Balkánon: Bulgária, Románia és Szerbia igyekszik kikerülni az amerikai szankciók hatását

Bulgáriában már november elején pánikszerű gyorsasággal nyúltak a törvényekhez: a kabinet olyan módosítást fogadott el, amely lehetővé teszi a burgaszi Lukoil-finomító állami lefoglalását és villámgyors értékesítését egy új tulajdonosnak. Bojko Boriszov, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) elnöke büszkén jelentette be, hogy már ki is szemelték az utódot, és – állítása szerint – minden „partnerrel” előzetesen egyeztettek. A GERB jelenleg egy igencsak szedett-vedett koalíció élén áll: egyszerre támaszkodik a nacionalista Van Ilyen Nép pártra, a Bolgár Szocialista Pártra és az Új Kezdet nevű politikai formáció támogatására. A kapkodás hátterében az áll, hogy október 22-én Washington befagyasztotta a Rosznyefty és a Lukoil amerikai vagyonát, egyúttal pedig azzal fenyegette a külföldi cégeket, hogy másodlagos szankciókkal sújtja őket, ha továbbra is együttműködnek az orosz energetikai óriásokkal. Az Egyesült Államok ezzel próbál nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy vessen véget az Ukrajna ellen folytatott háborúnak – írja a Balkan Insight forrásaira hivatkozva az Origo.

A Balkánon egyre nagyobb a zűrzavar: Bulgária, Románia és Szerbia kapkodva próbál menekülőutat találni az amerikai szankciók következményei elől Fotó: AFP

A burgaszi Lukoil-finomító nem akármilyen szereplő: Bulgária teljes üzemanyag-ellátásának több mint kétharmadát innen fedezik, vagyis a létesítmény sorsával a bolgár energia­biztonság is veszélybe kerülhet.

Nem csoda, hogy a mostani lépések komoly riadalmat keltettek.

A parlament energiaügyi bizottsága azonban példátlan gyorsasággal, alig fél perc alatt átnyomta a szükséges törvénymódosítást – ami miatt a sajtó és az ellenzék egyaránt élesen támadja a kormányt. A változtatások értelmében egy külső vagyonfelügyelő irányítja majd a finomító eladását, mégpedig olyan vevő számára, akit nem érintenek az amerikai szankciók. A potenciális jelentkezők köre már most szűkül: a svájci Gunvor például visszakozott, miután az amerikai pénzügyminisztérium egyszerűen a Kreml bábjának minősítette a céget – ez pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette a tranzakciót.