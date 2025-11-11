Szijjártó Péter: Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor nem jut megállapodásra Washingtonban

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csepeli lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az előző heti washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozónak óriási tétje volt, az, hogy sikerül-e megvédeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés eredményeit.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: NurPhoto via AFP

Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és elértük, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat

– mondta. – Ez volt a magyar emberek érdeke. Mondhatnám azt is, hogy ezért küldtek minket Washingtonba, hogy ezt elérjük, és ezt elértük – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy múlt péntek óta előbújtak azok is, akik szégyentelenül, nyíltan, világosan rosszat akarnak a magyar embereknek. – És kik vannak a magyar emberek érdekével szemben? Kibújt a szög a zsákból, előbújtak szépen lassan mindannyian, Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Ők azok, akik vagy lesajnálják, vagy alá akarják ásni, vagy hevesen kritizálják vagy ki akarják vizsgálni Donald Trump és Orbán Viktor személyes megállapodását – sorolta.